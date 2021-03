Das Geldinstitut hat im vergangenen Jahr in der Region Hannover bei Sparplänen und der Baufinanzierung deutlich zugelegt. Die Zahl der Kunden stieg auf 116.000 – obwohl das Institut mehrere Filialen aufgegeben hat.

