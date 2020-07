Hannover

Wer die Internetseite der Commerzbank anklickt, stößt noch immer auf das Angebot eines kostenlosen Girokontos. Zudem wird eine Startprämie von 50 Euro ausgelobt und eine Prämie von 100 Euro für jede erfolgreiche Weiterempfehlung. Für neue Kunden sind solche Angebote zweifelsohne attraktiv – für die Aktionäre ist die Fortdauer der Kampagne ein Beleg unter vielen, dass es die Bank auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise nicht geschafft hat, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu finden. Die Konkurrenz hat das kostenlose Girokonto größtenteils längst abgeschafft, weil es sich nicht rechnet.

Auch mit der These, dass trotz des Trends zum Onlinebanking ein engmaschiges Filialnetz ein Schlüssel zu Wachstum und Erfolg sein soll, steht das Institut allein da. Obwohl immer mehr Kunden ihre Konten vom heimischen Computer oder per Handy verwalten und die Corona-Krise diese Entwicklung noch beschleunigt hat, sollen nach den bisherigen Plänen der Commerzbank in drei Jahren noch mehr als 800 Zweigstellen vorhanden sein – also nur ein Fünftel weniger als nach der ersten Schließungsrunde 2015.

Diese Schleichfahrt bei der Kostensenkung irritiert die Anteilseigner umso mehr, als in einem anderen Turmbau im Frankfurter Finanzviertel ein viel höheres Tempo angeschlagen wird: Die Deutsche Bank hat nach dem Scheitern der Fusionsverhandlungen mit der Commerzbank im Frühjahr 2019 innerhalb von drei Monaten einen radikalen Sanierungsplan vorgelegt, der unter anderem den Abbau von 18.000 Stellen vorsieht. Das Urteil der Investoren ist eindeutig: Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie ist seither um knapp ein Fünftel gestiegen – die Commerzbank hat fast die Hälfte an Wert verloren.

Von Jens Heitmann