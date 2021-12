Börse Hannover profitiert vom Handelsboom

Hannover

Vom Boom der neuen Handelsplattformen für Privatanleger profitieren auch die Börsen in Hannover, Hamburg und Düsseldorf. Die unter dem Dach der Böag Börsen AG versammelten Unternehmen hätten im Jahr 2021 mit einem Handelsvolumen von insgesamt 76 Milliarden Euro das Vorjahresniveau um 52 Prozent übertroffen, sagte Böag-Vorstand Thomas Ledermann. „Der schnelle, einfache und kostengünstige Handel über Neobroker hat viele neue Anlegergruppen angezogen und ein stärkeres Bewusstsein für Wertpapiere geschaffen.“ Anbieter wie Trade Republic oder Smartbroker bieten Transaktionen für Aktien- oder Fonds zum Discounttarif an und haben damit besonders bei jungen Kunden Erfolg.

Handel von 8 bis 22 Uhr

Die gestiegene Nachfrage sei vor allem den elektronischen Handelsplätzen zugutegekommen, hieß es bei der Böag. Die in der Trägergesellschaft zusammengeschlossenen Börsen hätten deshalb ihre Handelszeiten erweitert. In Hannover, Hamburg und Düsseldorf können seit Ende November Wertpapiere von 8 bis 22 Uhr gehandelt werden.

Nisax schlägt Dax: An der Börse Hannover hat sich der niedersächsische Aktienindex Nisax 20 auch in diesem Jahr besser als der Deutsche Aktienindex (Dax) entwickelt und das Gesamtjahr mit einem Plus von etwa 22 Prozent beendet. An der Spitze der Kursgewinner steht die Aktie des Biogasanlagenspezialisten EnviTec Biogas aus Lohne mit einem Kursgewinn von 93 Prozent – vor Sartorius mit 73 Prozent. Dahinter rangieren die Aktien des Lehrter Eigenheimbauers Helma (63 Prozent), des hannoverschen Prüftechnikspezialisten Viscom (47 Prozent) und des Stahlkonzerns Salzgitter AG mit einem Plus von 46 Prozent.

Von Jens Heitmann