Hannover

Die hannoverschen Fahrer des Mobilitätsdienstleisters Moia fordern eine bessere Bezahlung. In einem ersten Schritt müssten die Löhne auf das Niveau der Kollegen in Hamburg angehoben werden, sagte der zuständige Gewerkschaftssekretär der IG Metall, Thadeus Mainka, am Donnerstag. In der Hansestadt verdienen die Mitarbeiter und Mitarbeiter des Tochterunternehmens von Volkswagen 12 Euro pro Stunde und damit 50 Cent mehr als diejenigen in Hannover. Hauptziel ist es laut Mainka, die Moia-Beschäftigten in einen Volkswagen-Tarifvertrag einzugruppieren, der rund 15 Euro Stundenlohn vorsieht.

Protestaktion bei Betriebsversammlung

Am Moia-Standort im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald stand am Donnerstag eine Betriebsversammlung an. Im Vorfeld versammelten sich laut Mainka rund 80 von insgesamt 90 Beschäftigten zu einer Protestaktion. „Arbeit muss zum Leben reichen!“, stand auf einem Transparent.

Laut Mainka funktioniert das bei Moia in Hannover nicht. „Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben noch einen Zweit- und Drittjob, um über die Runden zu kommen“, sagt er. Dieser Zustand müsse aufhören, benötigt werde ein Tarifvertrag mit armutsfesten Löhnen.

Fahrer waren zwischenzeitlich in Kurzarbeit

Wegen der Corona-Pandemie hatte Moia den Betrieb in Hannover zweimal für mehrere Monate eingestellt und für die Fahrer Kurzarbeit angemeldet; die zweite Pause endete Anfang Juli. „Diese Zeit haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt, um zu anderen Unternehmen wie etwa der Deutschen Bahn zu wechseln“, erklärt Mainka. Dort wie auch beim Kleinbusdienst Sprinti der Region Hannover werde besser bezahlt.

Nach Angaben des Gewerkschaftssprechers haben sich die Verantwortlichen von Moia während der Betriebsversammlung nicht zu den Forderungen geäußert. Vom Unternehmen selbst war am Donnerstag keine Stellungnahme zu erhalten. Aktuell können die elektrisch betriebenen Moia-Fahrzeuge nur höchstens fünf Fahrgäste mitnehmen; es gilt die 3G-Regel.

Von Bernd Haase