Weihnachtssterne stehen in der Adventszeit fast in jedem Haushalt. Zu kaufen gibt es sie nicht nur in Gärtnereien, sondern auch in fast jedem Baumarkt oder Supermarkt. Allerdings haben die Pflanzen bis dahin schon einen langen Weg hinter sich und lassen viele Fragen zu Produktionsbedingungen oder Klimaverträglichkeit offen.