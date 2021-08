Hannover

Wer in Deutschland als Privatkunde bei einer Bank oder Sparkasse mehr als 10.000 Euro bar einzahlen will, muss seit Anfang dieser Woche für das Geld einen Herkunftsnachweis vorlegen. Das gelte auch bei mehreren Einzahlungen, sobald die Summe der Teilbeträge 10.000 Euro überschreite, erklärt die Bankenaufsichtsbehörde Bafin. Ziel der Vorgabe ist es, der Geldwäsche durch Kriminelle vorzubeugen. Gewerbliche Kunden sind in der Regel von den neuen Kontrollen ausgenommen.

Als Herkunftsnachweis für das Bargeld akzeptieren die Finanzinstitute beispielsweise einen Kontoauszug einer anderen Bank oder Auszahlungsquittungen, die belegen, woher die zur Einzahlung vorgesehene Summe kommt. Stamme das Geld von einem Sparbuch, könne der Kunde dies mit der Vorlage desselben nachweisen, erläutert die Behörde. Falls jemand ein Auto oder Gold verkauft habe, sollten dafür Rechnungsbelege vorgelegt werden. Auch Quittungen über Geschäfte mit ausländischen Währungen gälten als Nachweis, ebenso wie Erbnachweise oder Schenkungsurkunden. Fehlen die entsprechenden Belege, können die Kreditinstitute die Einzahlung ablehnen. Sie müssen im Zweifel die Behörden gemäß Geldwäschegesetz informieren.

Bei bekannten Kunden fällt die Überprüfung leichter

Nach Angaben der Sparkasse Hannover zahlt bisher „eine nennenswerte Zahl von Kunden“ Summen von mehr als 10.000 Euro bar ein. „Um keine Anreize für Überfälle schaffen“, möchte das Kreditinstitut nicht konkreter werden. Bei der Hannoverschen Volksbank dagegen spielen „Bartransaktionen in der Größenordnung über 10.000 Euro nur noch eine sehr untergeordnete Rolle“. Bargeld habe schon vor Corona an Bedeutung verloren, sagt ein Sprecher der Bank. „Durch die Pandemie wurde dieser Prozess noch einmal beschleunigt.“ Die Umstellung auf die neue Regelung sei ohne Probleme verlaufen, da man die Kunden frühzeitig über die Änderungen informiert habe, heißt es bei der Sparkasse. Ähnlich äußert sich die hiesige Sparda-Bank.

Für die Kunden ist es von Vorteil, wenn sie in der Filiale bekannt sind, in der sie Bargeld einzahlen wollen. „Grundsätzlich prüfen wir auf Plausibilität“, heißt es bei der Sparkasse Hannover. „Wenn unsere Berater die Kunden persönlich kennen, ist die Prüfung natürlich einfacher.“ Bei der Sparda-Bank werden Einzahler ab einer Summe von 10.000 Euro gefragt, woher das Geld stammt. „Bei einer Erbschaft ist der Nachweis sehr einfach zu erbringen“, sagt eine Sprecherin. Sollte nach dem Tod eines älteren Menschen allerdings viel Bargeld in dessen Haus gefunden werden, für das es keine Belege gibt, müsse wohl mit der Bank diskutiert werden, sagen Vertreter der Branche.

Auch bei Einzahlungen am Geldautomaten wird nachgefragt

Nicht ganz so einheitlich ist offenbar die Praxis bei Geldautomaten, die Einzahlungen ermöglichen. Während etwa die Deutsche Bank dort Bareinzahlungen auf die Summe von 10.000 Euro begrenzt, gehen andere Institute nicht so strikt vor. „Einzahlungen an Einzahlungsautomaten sind für unsere Kundinnen und Kunden weiterhin unbegrenzt möglich“, teilt die Hannoversche Volksbank mit. Wer die Grenze von 10.000 Euro überschreite, werde jedoch aufgefordert, innerhalb einer Woche einen Herkunftsnachweis vorzulegen. Die Sparda-Bank schreibt ebenfalls ihre Kunden an, um nach der Herkunft des Geldes zu fragen. Die hiesige Sparkasse fasst bei jeder Transaktion nach, die größer als 10.000 Euro ist. Ausnahmen gebe es beispielsweise für Autohändler oder Gastronomen, die als regelmäßige Einzahler bekannt seien, sagt die Unternehmenssprecherin. Aber auch hier gelte das Geldwäschegesetz. Das Institut überwache alle Einzahlungen.

Von Jens Heitmann