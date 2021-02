Hannover

Beim Nutzfahrzeug-Zulieferer Wabco laufen die Geschäfte wieder rund. Seit November gibt es keine Kurzarbeit mehr. An den Standorten in Hannover und Gronau sei die Auftragslage derzeit so gut wie vor Beginn der Corona-Krise im Januar vergangenen Jahres, sagte Gesamtbetriebsratschef Jens Schäfer am Freitag. Um die Kunden beliefern zu können, müssten an den Wochenenden bis Juni sogar Sonderschichten gefahren werden.

Der Grund für die Mehrarbeit ist vor allem die hohe Nachfrage bei Getriebeautomatisierungen für schwere Nutzfahrzeuge. Automatisierte Schaltvorgänge verringern den mechanischen Verschleiß und erleichtern Lkw-Fahrern die Arbeit, weil sie vom Kuppeln und Schalten befreit sind. Auch im traditionellen Bremsengeschäft, für das Wabco vor allem bekannt ist, gebe es gut gefüllte Orderbücher, hieß es. Wabco gehört seit Ende Mai 2020 zum Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen, der das Unternehmen für rund 6 Milliarden Euro übernommen hat.

Lage bei ZF hat sich entspannt

Im ZF-Konzern wurde Wabco mit weltweit 12.000 Beschäftigten in die Division „Commercial Vehicle Control Systems“ eingegliedert. Am Standort Hannover beschäftigt die Geschäftseinheit rund 2300 Mitarbeiter. In dem auf das Ersatzteilgeschäft spezialisierten Werk in Gronau bei Hildesheim sind es 260 Beschäftigte. 350 Mitarbeiter sind in Mannheim tätig. Nachdem der neue Mutterkonzern im vergangenen Jahr angekündigt hatte, bis zu 15.000 Stellen zu streichen, waren auch in der Belegschaft von Wabco Sorgen um die Zukunft ihrer Werke aufgekommen.

Inzwischen hat sich die Lage offenbar auch in anderen Teilen des ZF-Konzerns entspannt. Bisher habe man hierzulande 2000 Arbeitsplätze über Altersteilzeit und Abfindungsangebote abgebaut, sagte Vorstandschef Wolf-Henning Scheider kürzlich in einem Interview. Dank eines Tarifvertrages, der eine Verringerung der Arbeitszeit um bis zu 20 Prozent mit entsprechenden Lohnabschlägen zulasse, sei man in der Lage, die übrigen Mitarbeiter zunächst weitgehend an Bord zu behalten. Dieser Tarifvertrag auf Konzernebene enthält zudem eine Standortgarantie bis Ende nächsten Jahres.

Konzepte für Wabco-Standorte

Bei Wabco hatten die Arbeitnehmervertreter ursprünglich verlangt, den Erhalt der drei deutschen Werke bis Ende 2023 festzuschreiben. Von dieser Forderung sind die Betriebsräte und die IG Metall im Zuge der Verhandlungen abgewichen. In einem jetzt unterschriebenen Tarifvertrag gesichert ZF auch bei Wabco nur eine Frist von zwei Jahren zu und schließt bis dahin betriebsbedingte Kündigungen aus. „Dem Konzern war die Synchronisierung der beiden Tarifverträge sehr wichtig“, sagte Schäfer.

Die Arbeitnehmervertreter heben einen anderen Punkt hervor: ZF habe sich verpflichtet, gemeinsam mit den Betriebsräten für jeden der drei Wabco-Standorte auszuloten, welche Produkte dort künftig entwickelt und gefertigt werden sollen. „Die Beschäftigten vor Ort können damit auf die zukünftige Gestaltung ihrer Arbeitsplätze einwirken und mitentscheiden, in welche Richtung sich ihr Standort weiterentwickelt“, sagte Schäfer. „Dazu haben wir erstmalig in Niedersachsen einen geordneten Prozess tarifiert.“

