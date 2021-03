Hannover

Der Autozulieferer Continental will das Wachstum im Bereich des autonomen Fahrens und von Assistenzsystemen forcieren. Deshalb werde dieses Geschäft innerhalb der Kernsparte Automotive von der Sicherheitstechnik getrennt und zu einer eigenständigen Einheit gemacht, teilte der Konzern am Dienstag in Hannover mit. „Der Markt im Bereich Autonomous Mobility wird sich in den nächsten drei Jahren mehr als verdoppeln“, sagte Vorstandschef Nikolai Setzer. Mit der neuen Struktur könne Continental schneller auf die Entwicklungen am Markt reagieren und erhöhe gleichzeitig die Transparenz für Investoren.

„Autonomous Mobility“ gehört wie die Sicherheitstechnik („Safety“) und die Netzwerke (VNI) zur Automotive-Sparte, die etwa 40 Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftet und damit ähnlich groß ist wie das Reifengeschäft. Den Rest steuern das Industriegeschäft von Contitech und die Antriebssparte Vitesco Technologies, die in der zweiten Jahreshälfte an die Börse gehen soll, bei. Während der Konzern mit der Reifenproduktion Geld verdient, sind bei Automotive zuletzt hohe Verluste angefallen.

Conti will sich für Zusammenarbeit mit Partnern öffnen

Bei den Technologien rund ums autonome Fahren hat Continental in den vergangenen beiden Jahren nach eigenen Angaben bereits Aufträge von rund 9 Milliarden Euro eingesammelt. Kürzlich hat der Konzern angekündigt, allein in diesem Jahr 200 bis 250 Millionen Euro zusätzlich für Entwicklungen in diesem Segment auszugeben. Das Ziel sei, die sich aus der hohen Nachfrage ergebenden Chancen „kraftvoll und konsequent in profitables Wachstum ummünzen“, sagte Setzer. Gleichzeitig öffne man sich mit der neuen Struktur für eine Zusammenarbeit mit Technologiepartnern und Start-up-Unternehmen. „Die globale Technologieführerschaft für assistiertes und automatisiertes Fahren ist und bleibt unser Ziel“, sagte Setzer.

Die Arbeitnehmervertreter begrüßten die Entscheidung. Der verstärkte Fokus auf das Zukunftsfeld automatisiertes Fahren sei richtig, erklärte der Konzernbetriebsrat. Neben Veränderungen in der Organisation seien jedoch auch „massive Investitionen“ nötig. Wichtig sei, dass auch die Beschäftigten „die Früchte der gemeinsamen Anstrengungen“ in der Zukunft ernten könnten. Der Konzern ist derzeit dabei, Tausende Stellen zu streichen.

Contitech-Chef Duensing scheidet aus dem Vorstand aus

Die Einheit „Autonomous Mobility“ soll von 2022 an von Frank Petznick geleitet werden, der seit August den Geschäftsbereich Fahrerassistenzsysteme führt. Damit wird der Bereich Vorstandsmitglied Frank Jourdan entzogen, der künftig nur noch für die Sicherheitstechnik zuständig sein wird. Im Konzern war zuletzt darüber spekuliert worden, dass er und sein für die Netzwerke verantwortlicher Vorstandskollege Helmut Matschi ihre Ämter wegen der schlechten Entwicklung der Automotive-Sparte verlieren könnten. Beide Verträge laufen bis März 2024.

Frank Petznick führt künftig die Geschäftseinheit für autonomes Fahren Quelle: Continental

Eine Veränderung gibt es stattdessen an der Spitze von Contitech: Hans-Jürgen Duensing lege sein Mandat auf eigenen Wunsch Ende Mai nieder, teilte Continental mit. Der 62-Jähhrige gehörte dem Vorstand seit 2015 an. Sein Nachfolger wird Philip Nelles, der bisher die Geschäftseinheit Mobile Fluid Systems leitet. Der 46 Jahre alte Wirtschaftsingenieur hat seine Karriere bisher komplett bei Continental verbracht.

Geht in den Ruhestand: Conti-Vorstand Hans-Jürgen Duensing. Quelle: Continental

Leitet künftig Contitech: Philip Nelles. Quelle: Continental

Von Jens Heitmann