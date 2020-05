Continental stärkt Finanzpolster

Hannover

Der Autozulieferer Continental hat in der Corona-Krise sein Finanzpolster gestärkt. Durch die Platzierung von zwei Anleihen seien insgesamt 1,5 Milliarden Euro in die Kasse des Konzerns geflossen, teilte Continental am Dienstag in Hannover mit. „Mit der Emission nutzen wir ein günstiges Fenster auf dem Kapitalmarkt“, sagte der Leiter Finance & Treasury, Stefan Scholz. „Wir treffen früh- und rechtzeitig Vorkehrungen, um auf etwaige, nicht vorhersehbare Eventualitäten gut vorbereitet zu sein.“

Wie die gesamte Branche leidet Continental unter dem Rückgang der Nachfrage und Stillständen in der Produktion. Weltweit mussten etwa 60 Prozent der knapp 240.000 Beschäftigten ihre Arbeitszeit verringern. Im ersten Quartal ist der Umsatz um knapp 11 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro gesunken. Der Gewinn hat sich gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres fast halbiert auf 292 Millionen Euro. Für die Monate April bis Juni rechnet das Unternehmen mit roten Zahlen. Der Vorstand will die Investitionen in diesem Jahr um mindestens 20 Prozent verringern.

Bisher Dividende geplant

Ende März verfügte der Konzern über liquide Mittel in Höhe von 6,8 Milliarden Euro – damit sieht sich Continental „bilanziell solide aufgestellt, finanziell unabhängig und in der aktuell herausfordernden Situation weltweit mit ausreichend Handlungsspielraum ausgestattet“. Diese Einschätzung teilen die Investoren offenbar: Zum einen war die Anleiheemission überzeichnet, zum anderen sind die vereinbarten Zinssätze vergleichsweise niedrig. Bei einer Anleihe über 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren liegt der Zinskupon bei 2,125 Prozent. Bei der zweiten Anleihe mit dem gleichen Volumen und einer Laufzeit von mehr als 6 Jahren sind es 2,5 Prozent.

Continental kann das Geld gut gebrauchen. Der Konzern muss Ende September eine Anleihe über 750 Millionen Euro zurückzahlen und plant bisher, für das vergangene Jahr eine Dividende von 4 Euro je Aktie auszuschütten – in Summe wären dies mehr als 800 Millionen Euro. Vor der für Mitte Juli anberaumten Hauptversammlung wolle der Vorstand noch einmal mit dem Aufsichtsrat über die Höhe der Dividende reden, hieß es zuletzt. Knapp die Hälfte der Ausschüttung würde an die Unternehmerfamilie Schaeffler gehen.

Jobabbau in der Zulieferbranche

Wie Continental stellen sich auch die übrigen deutschen Autozulieferer auf harte Zeiten ein. Laut einer Mitgliederumfrage des Branchenverbands VDA stehen allein in den 132 teilnehmenden Firmen des Wirtschaftszweigs schon bis zu 12.500 Arbeitsplätze auf der Kippe. „Unter unveränderten Bedingungen werden bis Ende Juni 39 Prozent der Unternehmen Personal abbauen“, erklärte der VDA. „Bis Ende Juli werden es 65 Prozent sein.“ Derzeit liefen bereits in jedem zehnten Betrieb Stellenstreichungen. Manche Firmen erwägen den Angaben zufolge, bis zu 40 Prozent der Stellen zu streichen.

