Autoindustrie in Niedersachsen: Jedes dritte Unternehmen will Jobs abbauen

In der niedersächsischen Autoindustrie droht ein massiver Arbeitsplatzabbau. Nach einer Umfrage der Gemeinschaft der Arbeitgeberverbände unter der Führung von Niedersachsen-Metall will jedes dritte Unternehmen bis Ende nächsten Jahres Stellen streichen, nur jeder zehnte Betrieb möchte mehr Beschäftigte einstellen. Besonders dramatisch sei die Lage bei den Autozulieferern, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt am Freitag der HAZ: „Von den aktuell 150.000 Jobs ist mindestens jeder fünfte akut gefährdet.“ Neben den Mitarbeitern in der Produktion müssten inzwischen auch Ingenieure und andere hoch qualifizierte Spezialisten um ihre Arbeitsplätze bangen.

Für die Krise der Branche sind nach Einschätzung von Niedersachsen-Metall vor allem zwei Faktoren verantwortlich: Zum einen werde die Autoproduktion in Deutschland im laufenden Jahr mit 3,6 Millionen Einheiten nur leicht über dem Vor-Corona-Niveau liegen, obwohl Autohersteller wie Volkswagen oder Daimler in den vergangenen Monaten deutlich mehr Fahrzeuge verkauft haben als zur Hochphase der Pandemie 2020. „Die hiesigen Zulieferer produzieren aber zu 90 Prozent für den europäischen Markt“, sagte Schmidt. Zum anderen wachse die Konkurrenz durch Hersteller aus China, die verstärkt auf den hiesigen Markt dringen.

In Deutschland werden weniger Autos gebaut

Die Autoproduktion in Deutschland schrumpft schon länger. Vor der Verschärfung der Abgaswerte und den Manipulationen an Dieselmotoren wurden hierzulande rund 5,6 Millionen Fahrzeuge pro Jahr gebaut – also rund ein Drittel mehr als heute. Für die nur langsame Erholung der heimischen Fertigung macht der Branchenverband VDA in erster Linie den Mangel an elektronischen Bauteilen verantwortlich. Bei Niedersachsen-Metall befürchtet man hingegen einen langfristigen Trend, der durch die strengen Klimaschutzvorgaben der EU-Kommission beschleunigt werde: „Die Fahrzeughersteller verabschieden sich schrittweise vom Verbrennermotor und dünnen ihre Palette an Benzinern und Dieseln aus“, sagte Schmidt. „Das bringt die Zulieferer zusehends in die Zwickmühle, weil das Marktvolumen schrumpft.“

Auch der Mangel an elektronischen Bauteilen macht der Autoindustrie zu schaffen. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Laut der Umfrage der Verbände klagt die Autobranche nicht nur über fehlende Halbleiter, sondern auch über deutliche Kostensteigerungen. Die Zulieferer leiden besonders unter höheren Preisen für Kautschuk und Stahl sowie steigenden Frachtraten für andere wichtige Materialien, weil die Autohersteller von ihnen regelmäßige Abschläge einfordern. „Für viele Unternehmen ist das ein Dilemma, das zu einem Desaster werden kann“, sagte Schmidt. „Während einerseits die Margen schrumpfen, muss die Autoindustrie andererseits gewaltige Summen in die Umstellung auf Elektromobilität investieren, um die Vorgaben der Europäischen Kommission zu erfüllen.“

Einzelhandel und Gastronomie bauen auch Stellen ab

Außer der Autobranche planen der Umfrage der Verbände zufolge auch die Elektroindustrie, der Maschinenbau sowie Einzelhändler und Gastronomen einen Stellenabbau. Lediglich der Dienstleistungsbereich will insgesamt in etwa so viele Arbeitsplätze schaffen wie streichen. Besonders deutlich machen sich die Folgen der Corona-Krise im stationären Einzelhandel und in der Gastronomie bemerkbar: Hier plant die Hälfte der Betriebe künftig mit weniger Personal auszukommen, nur 13 Prozent der Firmen wollen die Zahl ihrer Beschäftigten erhöhen. An der Umfrage haben sich 700 Unternehmen mit zusammen 215.000 Beschäftigten beteiligt.

Von Jens Heitmann