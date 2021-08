Frau Neumann, warum bleiben in manchen Branchen jedes Jahr bis zu 50 Prozent der Ausbildungsplätze unbesetzt? Der Berufsbildungsbericht des Bundes nennt Fleischer, Fachverkäufer im Lebensmittelhandel und Fachkräfte für Kurier- und Postdienstleistungen.

Das sind alles Berufe, die keine optimalen Ausbildungsbedingungen bieten. Von Auszubildenden in Bäckereien und Fleischereien hören wir oft, dass sie allein eine Filiale schmeißen müssen, also als vollwertige Arbeitskraft eingesetzt werden. Die Azubis waren oft glücklich, als die Läden im Lockdown schlossen und sie mal was lernen konnten. Der Zeitdruck ist hoch, manchmal sehen die Chefs auch Überstunden als selbstverständlich an. Das spricht sich natürlich rum. Bei Fleischern kommt noch hinzu, dass es unter jungen Leuten eine starke Tendenz zu vegetarischem Essen gibt.

Der DGB Niedersachsen befragt selbst jedes Jahr Auszubildende nach ihrer Zufriedenheit in der Lehre. Warum tauchen Berufe wie Bäcker dort gar nicht mehr auf?

Wir befragen junge Leute in den 25 häufigsten von bundesweit insgesamt 324 Ausbildungsberufen, damit die Umfrage aussagekräftig und repräsentativ ist. Bei Uhrmacher-Azubis beispielsweise ist die Anzahl überschaubar, weshalb Rückschlüsse auf den einzelnen Betrieb oder gar einzelnen Azubi möglich wären.

50 Prozent der Köche brechen die Ausbildung ab

Zuletzt bildeten in Ihrem Bericht Hotelfachleute und Köche, gefolgt von Kaufleuten im Einzelhandel/Verkäufern die Spitze der Unzufriedenen. Warum?

Auszubildende im Gastgewerbe stehen oft vor oder nach der Berufsschule im Betrieb. Damit machen sie viele Überstunden. Teils rechnen die Betriebe den Berufsschulunterricht nicht als Arbeitszeit. Von den Köchen brechen über 50 Prozent ihre Ausbildung ab. Sie wissen natürlich vorher, dass sie abends und nachts arbeiten müssen. Aber nicht, dass sie im Zweifelsfall morgens und abends arbeiten. Die Ausbildungsvergütung liegt nur knapp über der Mindestgrenze. Seit Anfang 2020 ist auf Drängen der Gewerkschaften gesetzlich geregelt, dass die Mindestausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr bei 515 Euro brutto liegen muss.

Zur Person Ute Neumann koordiniert seit April 2018 beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) im Bezirk Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt die Jugendarbeit. Sie kümmert sich um die Belange von Auszubildenden, Studierenden und jungen Beschäftigten in den drei Bundesländern. Neumann ist Abteilungsleiterin für Jugendpolitik und Jugendbildung. Die 38-Jährige hat Kulturwissenschaften, Geschlechterforschung und Soziologie studiert.

Gutes Arbeitsklima und eine Perspektive zählen

Was raten Sie Betrieben, die keine Nachwuchskräfte finden?

Betriebe, die eine wirklich gute Ausbildung machen, müssen in den ersten beiden Jahren viel hineinstecken. Viele Unternehmen probieren es mit Geschenken wie einem Handy oder E-Bike. Aber damit binde ich Leute nicht dauerhaft. Was zählt, sind eine gute Ausbildung und Vergütung, ein gutes Arbeitsklima und vor allem eine Perspektive.

Eine Zukunft im Betrieb müssten die oft mühsam gefundenen Azubis doch haben?

Wir fragen das für unseren Report ab. Im dritten Ausbildungsjahr weiß die Hälfte noch nicht, ob sie übernommen wird. Betriebe, die eine Perspektive bieten, finden auch Fachkräfte.

Azubis müssen Fehler machen dürfen

Was gehört zu einer guten Ausbildung?

Wichtig ist, dass Auszubildende wirklich angeleitet werden und ihnen zugestanden wird, noch Fehler zu machen. Sie lernen schließlich noch. Auszubildende sollten nicht regelmäßig Überstunden machen müssen. Das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht für junge Leute unter 18 Jahren 40 Wochenstunden Höchstarbeitszeit vor. Auch das wird regelmäßig gebrochen. Aus unserer Sicht sollten Auszubildende nicht ständig erreichbar sein müssen. Im Einzelhandel werden sie oft privat angerufen, müssen an freien Tagen erreichbar sein und spontan einspringen, wenn Leute ausfallen.

