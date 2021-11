Hannover

Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, hat die künftige Bundesregierung zu einer Reform der Sozialversicherungssysteme aufgefordert. „An einer schrittweisen Anhebung des Rentenalters beispielsweise führt kein Weg vorbei“, erklärte er. Die Regierung müsse künftig jährlich über die Sozialversicherungen berichten und dabei auch einen Ausblick auf die Entwicklung in einem Zeitraum der nächsten 15 bis 20 Jahre liefern. Ferner sprach sich der Arbeitgeberpräsident für ein Belastungsmoratorium für Unternehmen aus. Dabei gehe es um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.

Tag der Wirtschaft läuft als Hybrid-Format

Dulger gehörte zu den Referenten beim 11. Tag der Niedersächsischen Wirtschaft am Montag in Hannover. Auch diese Veranstaltung wurde von der Corona-Pandemie geprägt. Zum einen lautete das Motto „Neustart – Wege aus der Krise für Niedersachsen“. Zum anderen hatten sich die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) als Gastgeber für ein Hybrid-Format entschieden. Präsident Werner Michael Bahlsen und Hauptgeschäftsführer Volker Müller begrüßten rund 125 Teilnehmer im H’UP auf dem Messegelände. Außerdem wurde der Arbeitgebertag per Live-Stream im Internet übertragen.

Die UVN repräsentieren rund 150.000 Unternehmen mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten. „Wir haben drei Kernthemen: Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung“, erklärte Bahlsen. Auch er sprach sich dafür aus, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest zu machen. „Gute Sozialpolitik verlangt eine florierende Wirtschaft“, betonte der UVN-Präsident.

Ministerpräsident Weil plädiert für 3-G-Regel am Arbeitsplatz

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, er hätte sich für die Veranstaltung ein anderes Motto gewünscht. Er bezog Stellung zu den anstehenden Änderungen bei den Corona-Regeln. „Ich kann mir vorstellen, dass eine 3-G-Regelung am Arbeitsplatz keine Begeisterung bei den Firmen auslöst“, erklärte er. Es sei aber ein probates Mittel, um die Impfquoten zu erhöhen. Es werde Zeit, die Pandemie zu überwinden.

Zur Dekarbonisierung und dem Kohleausstieg erklärte Weil, die Transformation sei für Niedersachsen zugleich Herausforderung und Chance. „Das Fundament ist ein massiver Einstieg in die erneuerbaren Energien“, sagte er und verwies auf die Rolle des Bundeslandes als Standort für Windenergie sowie grüne Wasserstofftechnologie. „Wir müssen einfacher und schneller werden“, forderte der Ministerpräsident etwa im Hinblick auf Genehmigungsverfahren.

Informatik soll Pflichtfach in Schulen werden

Auch das dritte von Bahlsen angesprochene Kernthema griff Weil auf. Die digitale Infrastruktur müsse etwa mit 5-G-Netzen weiter ausgebaut werden. Seine Regierung wolle voraussichtlich zum Schuljahr 2023/2024 Informatik zum Pflichtfach an Niedersachsens Schulen machen. „Trotzdem kommen wir um kontrollierte Zuwanderung nicht herum“, sagte er mit Blick auf den Arbeitsmarkt, den die geburtenstarken Jahrgänge mehr und mehr in Richtung Rente verlassen.

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte dann noch etwas, was Weil, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und die anderen Gäste sicherlich ganz gern gehört haben werden. „Niedersachsen ist ein Innovationstreiber für die gesamte Republik.“

Von Bernd Haase