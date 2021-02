Hannover

Wenn Kleinanleger in großem Stil Aktien kaufen, gilt das als Alarmzeichen: Sie investieren meist erst, nachdem die Profis unter den Investoren ihre Kursgewinne bereits gesichert haben und die Gefahren für einen Crash wachsen. Eindeutige Signale dafür gibt es nicht, ein Mix aus überbordendem Optimismus, hohen Bewertungen und Indizien für steigende Zinsen führt jedoch oft zu Rückschlägen an der Börse. Deshalb spricht derzeit mehr dagegen als dafür, dass Dow Jones, Nasdaq und Dax ihre Rekordjagd im bisherigen Tempo fortsetzen.

Neue „Generation Aktie“

Gleichwohl ist es eine erfreuliche Nachricht, dass der deutsche Michel – und endlich auch die Michaela – ihre Scheu vor Wertpapieren (wieder) verloren haben. Die Enttäuschung über die Telekom-„Volksaktie“, das Platzen der Dot.com-Blase und die Turbulenzen der Finanzkrise haben hierzulande zu lange den Blick auf Aktien- und Anleihemärkte getrübt. Dabei übertraf die Rendite eines mehrjährigen Engagements an der Börse auch schon vor Beginn der Niedrigzinsphase die Erträge von Festgeldkonten oder gar Sparbüchern deutlich.

Seit mit Zinsanlagen in den meisten Fällen überhaupt kein Ertrag mehr zu erzielen ist, führt insbesondere für junge Anleger an Aktien und Fonds kein Weg mehr vorbei. Sie können nur ein Vermögen aufbauen oder sichern, wenn sie der Entwicklung an den Börsen folgen – der langfristige Trend weist dort nach oben. Der Boom bei Direktbanken und Discount-Brokern zeigt zudem, dass die gerade neu ausgerufene „Generation Aktie“ auch die Kosten der Anlage im Blick hat: Je weniger Gebühren für Fondsmanager und Depots anfallen, desto höher ist am Ende der eigene Gewinn.

Von Jens Heitmann