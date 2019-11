Smart Farming ist der Trend: Digitalisierung ermöglicht den Landwirten höhere Erträge, ohne die Umwelt zusätzlich zu belasten. Die Veränderungen in der Branche zwingen die Bauern zu einer Modernisierung ihres Maschinenparks. Das zeigt sich auf der Landtechnikmesse Agritechnica in Hannover, die am Sonntag begonnen hat.