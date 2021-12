AOK Niedersachsen hält Beitragssatz 2022 stabil

Hannover

Nach der deutlichen Erhöhung ihres Zusatzbeitrages zu Beginn des laufenden Jahres hält die AOK Niedersachsen 2022 ihr Beitragsniveau stabil. Damit zahlen die Mitglieder weiterhin insgesamt 15,9 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und kostenintensiver Gesetze der vorherigen Bundesregierung sei dies ein Beleg für die Finanzkraft der Krankenkasse, sagte Vorstandschef Jürgen Peter am Donnerstag in Hannover. In den vergangenen zwölf Monaten habe die AOK rund 42.000 neue Versicherte gewonnen.

2,9 Millionen Versicherte bei der AOK Niedersachsen

Insgesamt zählt die größte Kasse in Niedersachsen 2,9 Millionen Versicherte. Ihr Marktanteil liegt bei 38 Prozent. Für das kommende Jahr hat der AOK-Verwaltungsrat einen Haushalt von rund 11,5 Milliarden Euro für die Krankenversicherung und von 2,8 Milliarden Euro für die Pflegeversicherung beschlossen. Die Kasse unterhält mehr als 100 Standorte im Bundesland und beschäftigt rund 6800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Sorge schaut man bei der AOK auf die Entwicklung der Ausgaben. Notwendig seien „echte Strukturreformen im Gesundheitswesen“.

Von Jens Heitmann