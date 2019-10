Sie hatten bereits gemeinsam einen Song aufgenommen - jetzt hat Schlagerstar Mickie Krause ein Projekt mit einem Sänger gestoppt, der Verbindungen ins Neonazimilieu haben soll. Krause habe die Zusammenarbeit "mit sofortiger Wirkung“ beendet, teilte sein Plattenlabel Universal gegenüber "Zeit Online" mit und reagierte damit auf entsprechende Hinweise des Nachrichtenportals.

Hintergrund: Mickie Krause hatte mit dem Sänger André Groß, der unter dem Künstlernamen "Der Hauer" auftritt, ein Partylied aufgenommen. Eben dieser Groß war im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung eines NPD-nahen Vereins im sächsischen Schwarzenberg vor Neonazis aufgetreten, im Internet soll er sich außerdem ausländerfeindlich geäußert haben, berichtet " Zeit Online".

"In meinem Leben haben Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz"

Krause "distanziert sich ganz entschieden von derartigen Gesinnungen", er wolle damit "unter keinen Umständen in Verbindung gebracht werden", teilt Universal gegenüber " Zeit Online" mit. Groß habe wegen einer Zusammenarbeit angefragt, sein 2018 veröffentlichtes Après-Ski-Lied "Sabine Lawine" gemeinsam noch einmal aufzunehmen. Daraufhin produzierten sie zusammen eine neue Versionen.

Krause selbst sagte am Dienstag der "Bild"-Zeitung: "Fakt ist, dass ‘Der Hauer’ bei einer NPD-nahen Veranstaltung aufgetreten ist, obwohl man ihn vorher darauf hingewiesen hat. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich den Song gar nicht erst eingesungen. ‘Der Hauer’ sagt, dass er völlig unpolitisch sei, aber für kein Geld der Welt sollte man auf so einer Veranstaltung auftreten. In meinem Leben haben Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz."

