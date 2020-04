Staatssekretär spricht von „Panne“

Hannover

Niedersachsens Landtagsopposition hat erstmals scharfe Kritik am Corona-Krisenmanagement der Landesregierung geübt. Sowohl die Grünen als auch die FDP sprachen von „schweren handwerklichen Fehlern“. Anlass dazu bot eine Verordnung über die Besuchsregelungen in Privatwohnungen, die wesentlich strengere Vorschriften vorsah, als sie Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) wollte. So sollte etwa sogar für erwachsene Kinder ein faktisches Besuchsverbot im Haus ihrer Eltern gelten. Die scharfe Regelung wird gerade etwas abgemildert.

„Alle Kontakte auf ein Minimum reduzieren“

Sozialstaatssekretär Heiger Scholz ( SPD), der den Krisenstab des Landes leitet, sprach am Montag von einer „Panne“, die im hektischen Regierungshandeln der vergangenen Wochen geschehen sei. Die umstrittene Verordnung, die ein Besuchsverbot sogar für sehr enge Freunde und Angehörige oder für erwachsene Kinder enthielt, die bereits ausgezogen sind, gehe zurück auf Vereinbarungen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder bereits am 22. März getroffen habe. „Damals hat man sich darauf geeinigt, dass alle Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren sind“, sagte Scholz. Das gelte auch für Privatwohnungen.

„Vielleicht über das Ziel hinausgeschossen“

Allerdings habe es unterschiedliche Interpretationen der Vereinbarung gegeben – die das niedersächsische Sozialministerium strikter auslegte als etwa der Ministerpräsident. „In der Hektik der letzten Wochen ist eine ordentliche Abstimmung zwischen dem Sozialministerium und der Staatskanzlei unterblieben“, räumt Scholz ein. Die hat es offenbar erst am Freitagabend vergangener Woche gegeben, nachdem der Ministerpräsident eingriff. Man sei mit dem strengen Blick der Virologen „vielleicht über das Ziel hinausgeschossen“, sagte Scholz. Andererseits gehe es darum, Menschenleben zu retten: „Wir spielen hier nicht Halma.“

Grünen-Landtagsfraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg erklärte, „solche schweren handwerklichen Fehler gefährden die Akzeptanz in der Bevölkerung für notwendige Schutzmaßnahmen“. Zwei Wochen lang habe in der Landesregierung offenbar keine Klarheit darüber bestanden, „was konkret gewollt und gemeint war“. Im Hause von Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) gehe man offenbar davon aus „man könnte problemlos bis in den privaten Raum hineinregieren und müsste diese Eingriffe nicht einmal erklären“, rügte FDP-Fraktionschef Stephan Birkner. „Es scheint dort keine Sensibilität für die laufenden Einschränkungen unserer Grundrechte zu bestehen.“

Offene Fragen bleiben

Auf Fragen nach möglichen weiteren Lockerungen der Kontaktsperren gab Staatssekretär Scholz am Montag keine Antwort. Auch werde die Frage, ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen können, erst nach einem Spitzengespräch nach Ostern beantwortet werden können. Auch Fragen nach einer Präzisierung der Regelungen für Beerdigungen und zur Wiedereröffnung von Autowaschanlagen werde man erst beantworten, wenn der regierungsinterne Abwägungsprozess abgeschlossen sei.

Von Michael B. Berger