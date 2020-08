In der Region Hannover und im Kreis Nienburg haben Wölfe im Sommer Pferde und Ponys getötet. Das könnte gravierende Auswirkung auf das Pferdeland Niedersachsen und den Reittourismus haben, heißt es. Die Rufe nach dem Abschuss von Wölfen werden lauter.

