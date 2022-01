Hannover

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) wirbt für einen Neustart beim Ausbau der erneuerbaren Energien, um den vielerorts bestehenden Widerstand gegen Windkraft und Fotovoltaik zu brechen. Dafür brauche es einen „Pakt für die Erneuerbaren“, sagte Lies der HAZ.

„Wir brauchen neue Rahmenbedingungen, um die Akzeptanz für diese riesige Transformation, die vor uns steht, zu überwinden. Wir sollten gemeinsam mit der neuen Bundesregierung einen neuen Anlauf starten und auch Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Umweltverbänden und der kommunalen Spitzen dazu holen“, sagte der SPD-Politiker, der in diesem Jahr den Vorsitz der Umweltministerkonferenz und den der Runde der Energieminister der Länder innehat. „Unter der Leitung des Bundeswirtschaftsministers könnten wir dann in wenigen Monaten einen breiten Konsens erarbeiten.“

Viele Klagen gegen Windräder

Der überwiegende Teil der Windenergieprojekte an Land würde mittlerweile beklagt, so Lies. Mittlerweile gebe es sogar Bürgerentscheide gegen Fotovoltaik auf Freiflächen. „Das zeigt, wie viel Überzeugungsarbeit hier vor uns liegt, denn auch die Landwirte könnten davon profitieren.“ Allein um auf die Strommengen zu kommen, die das inzwischen abgeschaltete Atomkraftwerk Grohnde erzeugt hat, seien bis zu 1500 Windkraftanlagen nötig.

Eine Milliarde für den Artenschutz im Jahr

Um die Akzeptanz für Windräder zu erhöhen, schlägt Lies vor, mehr in Natur- und Artenschutz zu investieren. Diese seien vor Gericht häufig die Gründe für den erfolgreichen Widerstand der Bürger gegen Windkraftanlagen.

So sollten als Ziel zwar 2 Prozent der Fläche des Landes für Windenergie genutzt werden. „Abzüglich der bebauten Flächen bleiben aber 84 Prozent, wo wir noch mehr tun können für den Natur-, Arten- und Umweltschutz. Dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen. Wir müssen weniger darüber sprechen, was auf den zwei Prozent nicht geht, sondern was wir auf den 84 Prozent mehr tun können. Wir müssen weg von dem Fokus auf einzelne Tiere, hin zu einem weitreichenderen Blick auf die Gesamtpopulation unserer schützenwerten Arten. Sonst sterben wir in artenschutzrechtlicher Schönheit.“

Lies schwebt eine Art Fonds für den Artenschutz vor. Der SPD-Politiker schätzt, „dass man in Deutschland gut eine Milliarde Euro pro Jahr in die Hand nehmen muss, um mehr Artenschutz und Lebensraum zu schaffen auf den unbesiedelten Flächen. Der Niedersächsischen Weg wäre auch dafür ein geeignetes Instrument, denn ohne die Landwirtschaft wird es nicht gelingen“.

Ein Stopp der Projekte sei nicht im gesamtgesellschaftlichen Interesse. „Es kann nicht sein, dass sich eine Familie im 4. Stock in Hannover mit Fahrstuhl, großem Kühlschrank und Klimaanlage über den grünen Strom aus der Steckdose freut, während die Menschen in ländlichen Regionen auf Windräder gucken. Das ist kein fairer Ausgleich. Deshalb müssen wir die Menschen auf dem Land besser beteiligen.“ Dies könne über die Kommunen geschehen, die schon jetzt einen Teil der Stromeinnahmen bekämen, aber auch über direkte Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern an Windenergieprojekten.

Auch mehr Windräder im Wald zulassen

Es sei jetzt an der Zeit, „den Rücken gerade zu machen und zu sagen, die Windenergie gehört zur Kulturlandschaft in Deutschland. Wenn wir die Energiewende wollen, werden wir diese auch sehen.“ Das gelte auch für Flächen, auf denen früher Wälder gestanden hätten, die aber durch den Klimawandel dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen seien.

Das Land Niedersachsen soll bis 2045 klimaneutral sein – das geht aus der geplanten Überarbeitung des Klimagesetzes hervor. „Schon 2040 soll unsere gesamte Energie aus Wind und Sonne stammen – und das wird ohne einen massiven Ausbau der Erneuerbaren nicht funktionieren“, sagte Lies. In der Fotovoltaik sei man meilenweit von den gesetzten Zielen entfernt, auch beim Ausbau der Windenergie bleibe es eine Kraftanstrengung.

„Dabei geht es auch um das Repowering, also den Ersatz alter Windräder durch neue, leistungsfähigere Modelle. Vielerorts werden die Standorte, auf denen alte Anlagen schon seit Jahrzehnten stehen, bei der Neugenehmigung als ungeeignet deklariert. Hier sind die regionalen Planungsbehörden über die Raumordnung gefragt. Wir müssen rechtlich sicherstellen, dass alte Standorte wieder genutzt werden können, auch wenn das nicht jedem passt.“ Schließlich seien die erneuerbaren Energien von überragendem gesellschaftlichem Interesse.

