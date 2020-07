Weil: Mehr Schulden, aber keine „Rotstift“-Politik in der Corona-Krise

Hannover

Auch im kommenden Jahr will die rot-schwarze Landesregierung neue Schulden aufnehmen, um beispielsweise Steuerausfälle durch die Corona-Kise zu kompensieren. Trotz starker Steuerrückgänge wolle das Land im kommenden Jahr kein Streichprogramm durchführen. „Viele haben eine Rotstiftpolitik befürchtet, die tritt nicht ein“, sagte Weil bei der Vorstellung des Landestetats für 2021. Man werde aber darauf verzichten, neue politische Projekte zu finanzieren.

Gewaltige Steuerverluste

Der Haushalt umfasst knapp 36 Milliarden Euro. Allein im kommenden Jahr gingen dem Land erwartete Steuereinahmen von 1,8 Milliarden Euro verloren. Mit den gewaltigen Steuerverlusten in diesem Jahr habe man wegen der Corona-Krise „die größten Einnahmeverluste in der Geschichte des Landes“ zu verzeichnen, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU). Der Schuldenstand des Landes ist nach Angaben des Finanzministeriums von 60,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf knapp 69,4 Milliarden in diesem Jahr gestiegen, wesentlich verursacht durch den Nachtrag von 9 Milliarden, der in der kommenden Woche beschlossen werden soll. An Einsparungen sind nach Hilbers Angaben im kommenden Jahr 200 Millionen Euro vorgesehen.

Wegen der Wirtschaft auf Kürzungen verzichtet

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) sagte, Niedersachsens Wirtschaft werde von einem nie da gewesenen Konjunkturpaket des Landes profitieren. Dieses ist im Wesentlichen in den beiden Nachtragshaushalten für 2020 vorhanden, auf die sich Niedersachsens Regierung in diesem Jahr verständigt hat. Die Wirtschaft profitiere auch davon, dass das Land trotz schwieriger Zeiten keine gravierenden Kürzungen vornehmen werde. Für Klimaschutzausgaben sowie für Artenschutzmaßnahmen und die Wiederaufforstung der Wälder sind 380 Millionen Euro vorgesehen, die noch aus dem Jahresüberschuss für 2019 genommen werden sollen.

Von Michael B. Berger