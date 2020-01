Wegen Wolfsjagd: Todesdrohungen gegen Umweltminister Lies

Hannover

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat erneut Todesdrohungen wegen seiner Wolfspolitik erhalten – mutmaßlich von selbsternannten Wolfsschützern. Der SPD-Politiker hat deshalb jetzt die Polizei eingeschaltet. „Das Maß ist voll“, sagte Lies der HAZ. Hintergrund ist offenbar die Abschussgenehmigung für den als gefährlich eingestuften „Rodewalder Rüden“, die der Minister vor einem Jahr erteilt hatte.

Fotomontage mit Wolf und Auschwitz

Lies hat nach eigenen Angaben eine Fotomontage per Post erhalten, auf der unter der Überschrift „Holocaust in unseren Wäldern“ ein Wolf und das nationalsozialistische Konzentrationslager Auschwitz zu sehen sind. Über dem Eingang hängt ein Schild mit der Aufschrift „Jagd macht frei“ – eine Anspielung auf den zynischen Spruch „Arbeit macht frei“, der an den Toren von Konzentrationslagern prangte.

„Einfach nur noch geschmacklos und geradezu entsetzlich, wie selbsternannte Wolfsschützer mit dem Schicksal von über einer Million Menschen umgehen, die in Auschwitz ihr Leben gelassen haben“, sagte Lies. Er sei bestürzt über den Hass und den Fanatismus, der von einigen Beteiligten in der Debatte um den Wolf in Niedersachsen offen gezeigt werde. Neben der offensichtlichen Todesdrohung „relativiert dieses Machwerk vor allem auch den Holocaust“.

Staatsschutz eingeschaltet

Lies sagte, dass er bereits früher Todesdrohungen erhalten habe, in denen unter anderem der „Kopf des Ministers“ gefordert worden sei. „Das nimmt Züge an, das ist krank“, sagte der SPD-Landesvize. Er habe sich deshalb entschieden, die Polizei einzuschalten und den Vorgang entsprechend an den Staatsschutz weitergeleitet.

Von Marco Seng