Werden wir uns nach Corona wieder alle sorgenfrei zur Begrüßung umarmen? Werden Geimpfte ihre ungeimpften Freunde wieder in ihr Leben lassen? Oder bleiben wir alle so ängstlich, wie wir es derzeit sind? Jenseits aller Unkenrufe zu Corona blickt Angstforscher Borwin Bandelow optimistisch in die Zukunft. Warum, verrät er im Interview.