Hannover

Die Niedersachsen haben im September viel gewählt, nur einen neuen Landtag nicht. Das hat noch knapp ein Jahr Zeit. Doch die Bundestags- und Kommunalwahlen haben auch für das Landesparlament personelle Auswirkungen. Gut ein Dutzend Abgeordnete von SPD, CDU und Grünen wechseln jetzt in den Bundestag oder in Landratsämter. Andere, die dem Leineschloss gerne den Rücken gekehrt hätten, müssen bleiben.

Lesen Sie auch Bundestag oder Landratsamt? Diese Landtagsabgeordneten streben nach höheren Ämtern

Den größten Aderlass müssen die Sozialdemokraten verkraften. Gleich acht Abgeordnete verlassen den Landtag. Die SPD-Fraktion müsse sich jetzt neu aufstellen, sagte Generalsekretärin Hanna Naber. Es werde aber eine „gute Mischung aus erfahrenen Kräften und Kolleginnen und Kollegen, die frischen Wind reinbringen“, nachrücken.

Bezirk Braunschweig geschwächt?

Wer nachrückt, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Dafür haben alle Fraktionen jeweils eine Liste. Doch kurz vor dem Ende der Legislaturperiode tun sich viele Kandidaten schwer mit einer Zusage. Wer die SPD-Fraktion verlässt, ist allerdings bekannt – und dass könnte für die auf Proporz bedachte Partei vielleicht zum Problem werden. Denn der Bezirk Braunschweig ist künftig in der Fraktion nicht mehr so stark vertreten.

Hat ein Bundestagsmandat im Wahlkreis Goslar/Northeim/Osterode gewonnen: Frauke Heiligenstadt (SPD), früher Kultusministerin von Niedersachsen. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Der bisherige Fraktionsvize Christos Pantazis hat in Braunschweig ebenso ein Direktmandat für den Bundestag geholt wie die Hinterbänklerin Dunja Kreiser im Wahlkreis Salzgitter/Wolfenbüttel. Der Abgeordnete Tobias Heilmann wird Landrat im Kreis Gifhorn, die bisherige Landtagsvizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch Bürgermeisterin in Clausthal-Zellerfeld. Natürlich werde der Bezirk Braunschweig in der Fraktion auch künftig eine Rolle spielen, betonte Naber. „Wir werden keine Region in Niedersachsen hinten runterfallen lassen.“

Größter Verlust für die CDU im Landtag: Mareike Lotte Wulf hat erfolgreich im Wahlkreis Hameln/Holzminden für den Bundestag kandidiert. Quelle: privat

Weitere SPD-Abgänge: Die frühere Kultusministerin Frauke Heiligenstadt hat ein Bundestagsmandat im Wahlkreis Goslar/Northeim/Osterode gewonnen, der Abgeordnete Bernd Lynack wird Landrat im Kreis Hildesheim, Ex-Generalsekretär Alexander Saipa im Kreis Goslar.

CDU verliert Wulf und Seefried

Beim Koalitionspartner CDU halten sich die Personalwechsel dagegen in Grenzen. Größter Verlust dürfte die bisherige Fraktionsvize Mareike Wulf sein. Die Bildungspolitikerin aus Hannover war in den Wahlkreis Hameln/Holzminden gewechselt, um ein Bundestagsmandat zu ergattern. Wulf zieht aber über die Landesliste ein. Er freue sich sehr für Wulf, sehe den Wechsel aber auch mit einem „weinenden Auge“, kommentierte CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner. Weiterer CDU-Abgang: Lechners Amtsvorgänger Kai Seefried wird Landrat in Stade.

Die kleinere Fraktion der Grünen verliert gleich zwei prominente Köpfe. Der frühere Umweltminister Stefan Wenzel zieht über die Landesliste ebenso in den Bundestag ein wie der langjährige Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg. Den nächsten Sprung geschafft hat auch die Abgeordnete Susanne Menge, die erst vor knapp zwei Jahren in den Landtag nachgerückt war. Das sei aber keine Schwächung der Fraktion, sagte Landeschef Hanso Janßen. „Ich glaube, dass drei versierte Politikerinnen nachrücken werden, die diese Posten auch gut übernehmen können.“

Zwei müssen bleiben

Zwei bekannte Gesichter bleiben dem Landtag unfreiwillig erhalten: CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke verlor etwas überraschend bei der Landratswahl im Kreis Ammerland. FDP-Parlamentsgeschäftsführer Christian Grascha scheiterte im Kreis Northeim.

Von Marco Seng