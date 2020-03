Bündnis in Niedersachsen kämpft für mehr Artenschutz – und gegen die Landesregierung

Hannover

Kampf für den Artenschutz in Niedersachsen: Ein breites Bündnis von Naturschützern und Parteien will mit einem Volksbegehren strengere Vorgaben durchsetzen. In Bayern verlief eine ähnliche Initiative im vergangenen Jahr erfolgreich. Die Naturschützer werfen der rot-schwarzen Landesregierung vor, nicht genug für den Artenschutz zu unternehmen. Die Koalition sieht dagegen noch Chancen auf eine Einigung ohne Volksbegehren..

Nach Angaben des Naturschutzbundes ( Nabu) ist in Niedersachsen die Hälfte der rund 11.000 Tier- und Pflanzenarten bedroht, darunter Vögel, Bienen und andere Insekten. „Das hat verheerende Auswirkungen auf unser Ökosystem“, sagte Nabu-Landeschef Holger Buschmann am Montag. Gesunde Luft, sauberes Wasser und nährstoffreiche Böden seien in Gefahr. Klaus Ahrens von Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund warnte vor einem Bienensterben durch den Einsatz von Pestiziden. Ohne Bienenvölker funktioniere aber weder die Landwirtschaft noch der Obstanbau. „Es geht um unsere eigenen Lebensgrundlagen, die wir zerstören“, sagte Grünen-Landeschefin Anne Kura.

Quoten für Ökolandbau

Das Bündnis für das Volksbegehren, dem mittlerweile mehr als 70 Partner angehören – darunter auch BUND, Linke und Fridays for Future – will spätestens Anfang April mit der Unterschriftensammlung beginnen. Damit das Volksbegehren erfolgreich ist, müssten sich innerhalb eines Jahres knapp 610.000 Niedersachsen – zehn Prozent der Wahlberechtigten – dem Begehren anschließen, damit sich der Landtag damit beschäftigen muss. Sollte das Parlament das ablehnen, folgt ein Volksentscheid. Das Bündnis lässt seinen Gesetzentwurf für den Landtag derzeit noch juristisch prüfen. Er sieht unter anderem Quoten für den Ökolandbau und ein Pestizidverbot für Naturschutzgebiete vor.

Die Landesregierung will das Volksbegehren möglichst noch stoppen. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) und Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) erklärten am Montag, dass ein gemeinsamer Vertrag zwischen Politik, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden in wenigen Wochen unterzeichnet werden könnte. „Ich bin überzeugt, dass wir zeitnah zu einer Lösung kommen können“, sagte Lies. „Wir wollen jetzt handeln“, betonte Otte-Kinast. Auch die Landwirte bräuchten eine schnelle Lösung. Lies warnte vor der Gefahr, „dass ein Volksbegehren zur Spaltung in der Gesellschaft führt“. Vertreter der Koalition kritisierten, dass die Grünen das Bündnis „parteipolitisch gekapert“ hätten.

Initiative in Bayern erfolgreich

Inhaltlich liegen das Bündnis und die Regierung teilweise nicht weit auseinander. So fordern beide eine Quote für den Ökolandbau von 10 Prozent bis 2025 und beide sind bereit, die Bauern bei der Umstellung auf eine umweltfreundlichere Produktion zu unterstützen. Allerdings genügen einigen Verbänden offenbar die von Lies in Aussicht gestellten rund 62 Millionen mehr für den Naturschutz nicht. Sie fordern rund 70 Millionen Euro. Die Verhandlungen waren in der vergangenen Woche vorläufig gescheitert.

In Bayern hatte ein Volksbegehren für die Artenvielfalt bereits Erfolg: Mit 1,7 Millionen Unterschriften setzten die Initiatoren die Koalition von CSU und Freien Wählen unter Zugzwang. Im Juli 2019 nahm der Landtag das Volksbegehren an und verschärfte die Vorgaben zum Umwelt-, Natur- und Artenschutz. In Baden-Württemberg verhinderte die grün-schwarze Regierung durch Zugeständnisse an die Naturschützer ein Volksbegehren.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng