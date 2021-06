Hannover

Der Hamelner Landrat Dirk Adomat (SPD) kann aufatmen. Seine Wahl zum Chef des Landkreises während des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr bleibt gültig. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover am Donnerstag entschieden und eine Klage des Unternehmers Bernard Heyen aus Hessisch-Oldendorf zurückgewiesen. Der Einspruch des Unternehmers gegen die Wahl sei zwar zulässig, aber der Landkreis habe in einer historischen Ausnahmesituation richtig gehandelt, urteilte das Verwaltungsgericht unter dem Vorsitz des Richters Sven-Marcus Süllow.

Wahltermin verschoben und Briefwahl angeordnet

Bei der Wahl des Landrates im vergangenen Jahr hatte im ersten Wahlgang am 8. März keiner der vier Bewerber die erforderliche Mehrheit erzielt. Der Sozialdemokrat Adomat und der Grüne Torsten Schulte lagen vorn. Zu der für den 22. März 2020 festgesetzten Stichwahl kam es jedoch nicht – wenige Tage vorher, am 16. März, verhängte das Land den ersten Corona-Lockdown in Niedersachsen. Die Stichwahl wurde auf den 5. April verschoben und als reine Briefwahl durchgeführt.

Adomat war hierbei mit 51,1 Prozent als Sieger gegenüber seinem Konkurrenten hervorgegangen, Schulte erzielte 48,8 Prozent. Zwischen dem siegreichen Sozialdemokraten und dem unterlegenen Grünen lagen 1262 Stimmen. Der Unternehmer Bernard Heyen erhob Einspruch gegen die Wahl. Er sah seine Grundrechte eingeschränkt.

Wähler ausgeschlossen?

Hierdurch seien etwa Analphabeten ausgeschlossen gewesen, meinten die Anwälte des Klägers. Sie hätten aus „Scham und Leidensdruck“ an der komplizierten Briefwahl nicht teilgenommen. Auch Spontanwähler, die oft „das Zünglein an der Waage“ seien, hätten bei dem verordneten Briefwahlakt keine Chance gehabt.

Das sah das Gericht nicht so. Im Ergebnis habe der Ausgang der Briefwahl dem letztlich erfolgreichen Bewerber Adomat gar nicht so sehr genutzt. „Selbst bei einem angenommenen Wahlfehler hat sich dieser nicht auf das Ergebnis ausgewirkt“, befand Richter Süllow.

Möglicher Wahlfehler unvermeidbar

Zwar habe die reine Briefwahl nicht dem Sinn des Wahlrechts entsprochen. Denn hier sei die Briefwahl nur als Ergänzung der Urnenwahl vorgesehen. Aber in der Pandemie kurz nach dem Corona-Lockdown sei dieser mögliche Wahlfehler unvermeidbar und der Entschluss verständlich gewesen, wegen der noch völlig ungeklärten Lage nur per Briefwahl entscheiden zu lassen.

Inzwischen hat der Landtag das Wahlrecht coronatauglich gemacht, sodass der unvermeidliche Wahlfehler in Hameln einzigartig bleiben dürfte. Darauf wies auch Richter Süllow hin. „Die Devise gilt hier nicht: Neues Spiel gleich neues Glück“, sagte er während der mehrstündigen Verhandlung. Hier bot zum Schluss der Kläger sogar an, die Klage wieder zurückzuziehen, wenn man ihm die Kosten des Verfahrens nicht in Rechnung stelle.

Aber darauf wollte sich der beklagte Landkreis nicht einlassen. Der Kläger hatte ganz zu Anfang betont, ihm gehe es nicht um den gewählten Landrat oder seinen unterlegenen Konkurrenten, sondern rein um das Prinzip. Zumindest in diesem Punkt gab ihm das Gericht recht: Das Infektionsschutzgesetz des Bundes regele vieles, aber eben nicht das Wahlrecht in Niedersachsen.

Von Michael B. Berger