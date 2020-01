Wann beginnt endlich die Sanierung des maroden Atomlagers Asse?

Die Schachtanlage Asse ist nur eines von drei niedersächsischen Atomlagern – neben Gorleben und dem Schacht Konrad bei Salzgitter. Die Asse ist ein ehemaliges Salzbergwerk zehn Kilometer östlich von Wolfenbüttel. Bis 1964 wurde sie als Salzbergwerk betrieben, ab 1965 als sogenanntes Forschungsbergwerk, in das bis 1978 schwach- und mittelradioaktiver Abfall eingelagert wurde – mehr als 126.000 Gebinde.

Zwischen 1979 und 1995 wurden in der Asse Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Einlagerung von Atomabfällen in Salzstöcken getrieben – Versuche, die auch dem ehemals geplanten Endlager Gorleben dienen sollten. In den 2000er-Jahren gab es Überlegungen, die Asse, in die ständig Wasser eindrang, zu stabilisieren und mit Magnesiumchlorid als Schutzfluid zu fluten. Doch Anfang 2010 wurde die Herausholung des Mülls beschlossen.

Betreiber der Asse ist seit Juli 2016 die neugegründete Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Sitz in Peine, die auch für Schacht Konrad zuständig ist, der schwach- und mittelradioaktiven Müll aus abgeschalteten Kernkraftwerken aufnehmen soll wie auch für Gorleben, das als Atomendlager eher nicht in Betracht kommen dürfte. Allerdings beginnt die Suche für ein Endlager für hochstrahlenden Atommüll erst im Herbst dieses Jahres. Die BGE ist auch noch für das Lager Morsleben in Sachsen-Anhalt zuständig, in dem bis 1998 schwach- und mittelradioaktiver Müll eingelagert wurde.