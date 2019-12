In Niedersachsen gibt es zu wenig Therapieplätze im Maßregelvollzug. Sozialministerin Reimann will Container aufstellen, hat aber kein Geld dafür. Die Belegung in psychiatrischen Kliniken ist seit 2006 um rund 70 Prozent gestiegen – es dauert Monate, bis Urteile gegen psychisch kranke Straftäter vollstreckt werden.