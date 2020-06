Umfrage: 76 Prozent der Niedersachsen sind mit Corona-Politik des Landes zufrieden

Hannover

Die Corona-Politik der Landesregierung kommt bei einer Mehrheit der Niedersachsen laut einer am Donnerstag vorgestellten Umfrage im Auftrag des SPD-Landesverbands gut an. 76 Prozent der Befragten zeigten sich zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement der Landesregierung, 23 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. 65 Prozent gaben an, sie seien mit der Arbeit von Ministerpräsident Stephan Weil zufrieden oder sehr zufrieden, darunter viele Anhänger der CDU und der Grünen. Das Meinungsforschungsinstitut forsa hat vom 19. bis zum 28. Mai 1002 Menschen in Niedersachsen nach ihrer Meinung befragt.

„In den vergangenen Wochen gab es viele Diskussionen in den sozialen Netzwerken, Demonstrationen und Kritik an Politik und Wissenschaft zum Umgang mit dem Coronavirus“, erklärte SPD-Landesgeschäftsführer Axel Rienhoff. Deswegen habe die SPD ein fundiertes und repräsentatives Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen zur tatsächlichen Akzeptanz der Maßnahmen zu erheben wollen.

Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, läge Niedersachsens CDU mit 32 Prozent knapp vor der SPD, die 30 Prozent der Stimmen bekommen würde. Die Grünen würden bei 16 Prozent liegen, die Linke bei 6, AFD und FDP bei 5 Prozent. Bei einer Bundestagswahl läge die CDU allerdings mit 40 Prozent weit vorn und bekäme doppelt so viele Stimmen wie die SPD, die bei 20 Prozent liegen würde. Bei einer (nicht vorgesehenen) Direktwahl würden 55 Prozent den SPD-Politiker Stephan Weil zum Ministerpräsidenten wählen – und nur 14 Prozent den CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann.

