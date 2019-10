Hannover

Der Skandal um Tierquälereien in einem Versuchslabor im Kreis Harburg könnte politische Konsequenzen haben. Die Grünen forderten am Freitag im Landtag, dem betroffenen Pharmalabor in Mienenbüttel die Betriebserlaubnis zu entziehen. „Es muss geschlossen werden“, sagte Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte...