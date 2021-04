Hannover

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will die SPD im Bund die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Gegen den Willen der Wirtschaft planen Arbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Olaf Scholz (beide SPD) eine Corona-Testpflicht für Unternehmen. Beschlossen werden soll diese nach Willen der SPD noch in dieser Woche.

Niedersachsens Unternehmerverbände lehnen eine solche Testpflicht energisch ab. Der Verband Niedersachsenmetall wies auf eine eigene branchenübergreifende Umfrage hin. Sie belege, dass viele Unternehmen schon heute erheblich freiwillig in den Infektionsschutz investierten. „Ihnen jetzt eine Testpflicht aufzuerlegen, käme einer Missachtung der bisherigen Anstrengungen gleich und könnte als tiefsitzendes Misstrauen der Politik gegenüber der Wirtschaft gewertet werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt am Wochenende.

Heils Pläne sehen offenbar vor, dass alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, das Recht auf einen Corona-Test pro Woche bekommen. Wer viel Kundenkontakt habe oder mit Lebensmitteln arbeite, solle Anspruch auf zwei Tests haben.

„Der Bund sollte sich lieber ums Impfen kümmern“

Auch Volker Müller von den Unternehmerverbänden Niedersachsen hält überhaupt nichts von einem Zwang zum Testen. „Es gibt zwei gravierende Fragen: Zum einen die immer noch nicht hinreichende Verfügbarkeit von Tests, zum anderen wollen sich auch manche Mitarbeiter nicht testen lassen“, sagte Müller am Sonntag der HAZ und merkte an: „Der Bund sollte sich lieber darum kümmern, dass wir mit dem Impfen besser vorankommen.“

Schmidt erklärte, eine Pflicht zum Testen mache es den Unternehmen nicht leichter, sondern schwerer, weil damit eine Menge Bürokratie verbunden sei. „Von staatlicher Seite hat es unserer Kenntnis nach bisher kein substanzielles Angebot gegeben, den Firmen für diese Leistungen finanziell unter die Arme greifen zu wollen.“ Unklar sei zum Beispiel, ob Unternehmen haften müssen, wenn sie nicht ausreichend Tests beschaffen können.

Althusmann: „Testpflicht nicht umsetzbar“

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) äußerte sich ebenfalls kritisch zu den Plänen: „Fast Zweidrittel der Unternehmen testen bereits freiwillig ihre Mitarbeiter. Gerade die Industriebetriebe bereits seit Monaten. Den kleineren und mittleren Betrieben müssen wir dabei noch helfen. Auch wenn der Bund dies anders sieht: Weder eine Impfpflicht noch eine Testpflicht sind umsetzbar“, sagte Althusmann der HAZ. „Wir sollten an die Einsicht aller appellieren. In einem gesundheitspolitischen Verteidigungsfall müssen alle mitziehen, aus Einsicht und nicht aus Zwang, das geht meist schief!“

Zudem sei beim Konzept des Bundesarbeitsministers unklar, ob der Bund Mittel dafür bereitstellen würde. Eine Pflicht könne manche Firmen im Existenzkampf zusätzlich belasten. „Der Bund sollte Regelungsaufwand und Nutzen überdenken“, appellierte Althusmann. Auch Ministerpräsident Stephan Weil hatte sich zuvor eher ablehnend geäußert.

Vorerst doch keine Modellversuche in Niedersachsen

Unterdessen haben Landesregierung und Kommunalverbände den Modellversuch in 13 niedersächsischen Städten vorerst verschoben, bei dem eine Öffnung von Läden und Kultureinrichtungen erprobt werden sollte. Ursprünglich wollten einige Städte bereits in dieser Woche damit starten. Nach einer gemeinsamen Videokonferenz mit der Spitze der Landesregierung und den Kommunalverbänden am Sonntagvormittag wurde das Vorhaben jedoch verschoben, wie Landesregierung und Kommunalverbände am Sonntag erklärten. „Wir hätten in Lüneburg bereits am Donnerstag beginnen können, doch warten jetzt erst ab, bis sich die diffuse Lage auf der Bundesebene geklärt hat“, sagte Niedersachsens Städtetagspräsident Ulrich Mädge (SPD) der HAZ. Erst müssten die genauen Neuregelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes geklärt werden.

Mit ihnen will der Bund bei Inzidenzen über 100 auch rechtlich das Ruder von den Ländern übernehmen. „Jetzt schon anzufangen und dann möglicherweise abbrechen zu müssen, ist den Händlern und Institutionen wirklich nicht zuzumuten“, sagte Mädge, der sich ausdrücklich bei der Landesregierung für ihre Bemühungen bedankte.

