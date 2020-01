Lehrermangel: Droht an Niedersachsens Schulen ein Notstand?

Hannover

Läuft Niedersachsen auf einen Schulnotstand zu? Oder ist er längst da? Die Opposition hat der rot-schwarzen Landesregierung am Donnerstag im Landtag erneut vorgeworfen, die Unterrichtsversorgung nicht in den Griff zu bekommen. „Es fallen nach wie vor Woche für Woche tausende Unterrichtsstunden aus“, sagte der FDP-Abgeordnete Björn Försterling in einer Debatte zur Schulpolitik. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) räumte Probleme ein. Er sehe aber keinen Grund, von einem „ Schulnotstand“ zu sprechen.

Anlass für die Debatte waren die jüngsten Zahlen zur Unterrichtsversorgung in Niedersachsen. Die ist zwar laut Ministerium in diesem Schuljahr leicht gestiegen auf 99,6 Prozent. Zwischen den einzelnen Schulformen gibt es aber große Unterschiede. Zur Kompensation von Krankheit, Fortbildungen oder auch Klassenfahrten wären nach Ansicht der Opposition mindestens 103 Prozent nötig.

FDP : Situation wird sich verschärfen

„An mehr als 400 niedersächsischen Schulen wurden zu diesem Schuljahr nachweislich keine Stellen ausgeschrieben, obwohl Lehrkräfte fehlen“, sagte Försterling. Es gebe also nicht einmal Bemühungen, den Bedarf wirklich zu decken. Die FDP warnte davor, dass sich die Situation zum kommenden Schuljahr nochmals massiv verschärfen werde, da dann der erste dreizehnte Jahrgang an den Gymnasien starte. Laut Försterling sind dafür 1250 Lehrer zusätzlich notwendig.

Die Grünen warfen Tonne vor, immer noch nicht ausreichend Lehrkräfte auszubilden, um den Bedarf zu decken. Es sei „verantwortungslos“, dass derzeit 90 Prozent der Lehrkräfte vorzeitig in den Vorruhestand gingen. „Das ist doch absurd“, sagte die Abgeordnete Julia Willie Hamburg. Die AfD kritisierte, dass der Kultusminister für die Förderung von Inklusion und Ganztagsschulen den Ausfall von Pflichtstunden in Kauf nehme.

3700 Lehrerstellen werden ausgeschrieben

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) weist die Vorwürfe der Opposition im Landtag zurück, Niedersachsen steuere auf einen Schulnotstand zu. Quelle: David Hutzler/dpa

Tonne sprach dagegen von einer „guten Entwicklung“ bei der Unterrichtsversorgung. Es stünden jedem Schüler mehr Lehrerstunden zur Verfügung als je zuvor. „Guter Unterricht besteht heute nicht alleine aus dem Sicherstellen der Pflichtstundentafel“, sagte der SPD-Politiker. Die Landesregierung will in diesem Jahr rund 3700 Lehrerstellen an den Allgemeinbildenden Schulen ausschreiben. „Die Unterrichtsversorgung ist stabil, wenngleich der erreichte Wert noch gesteigert werden muss“, sagte Tonne.

