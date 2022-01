Hannover

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fordert einen Energiegipfel zwischen Bund und Ländern, der sozial abfedernde Maßnahmen gegen die explodierenden Energiekosten beraten soll. „Wir werden in meinem Ministerium so etwas vorbereiten“, sagte der Minister am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag, die die CDU beantragt hatte und die schon stark vom kommenden Wahlkampf geprägt war.

Am Vortag hatte sich bereits Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dafür ausgesprochen, etwa die Pendlerpauschale an die gestiegenen Kosten anzupassen und die Umlage für Erneuerbaren Energien (EEG) möglichst schnell abzuschaffen, wie es auch die Ampelregierung in Berlin für Ende des Jahres plant.

Entwicklung trifft vor allem Einkommensschwache

Der CDU-Finanzexperte Ulf Thiele beklagte, dass die Energiepreise binnen eines Jahres um 18,3 Prozent gestiegen seien – auch ein Grund für die um 5,3 Prozent gestiegene Inflation. „Diese Entwicklung trifft die sozial Schwachen, die Alleinerziehenden, die Witwen mit niedrigen Renten hart“, sagte Thiele. Dass Ministerpräsident Weil auch eine schnelle Abschaffung der EEG-Umlage fordere, sei erfreulich, sagte Thiele. Er habe aber den Eindruck, dass die neue Bundesregierung die soziale Sprengkraft der immensen Preissteigerungen unterschätze.

Auch der SPD-Abgeordnete Christoph Bratmann beklagte die Energiepreiserhöhungen, die für eine vierköpfige Durchschnittsfamilie Mehrkosten von 500 Euro pro Jahr ausmachen könnten. Doch die gestiegenen Kosten etwa für Gas unterstrichen die Notwendigkeit, sich von fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen. „Es muss verhindert werden, dass es für die Ärmsten zu Strom- und Gassperren kommt“, sagte Bratmann. Der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer wies auf zahlreiche soziale Vorhaben der Berliner Ampelkoalition hin, wie etwa die Erhöhung des Mindestlohnes und warf der CDU vor, „erst in der Opposition das soziale Gewissen erwachen zu lassen“.

Lesen Sie auch Stromanbieter in Schwierigkeiten: Das können Verbraucher tun

Braucht man auch Erdgas aus dem Wattenmeer?

Der FDP-Abgeordnete Jörg Bode wies den niedersächsischen Wirtschaftsminister darauf hin, dass dieser den Niederländern die Erdgasgewinnung im Wattenmeer untersagen wolle. Dabei brauche man derzeit auch Gas. Dass Althusmann in der Aktuellen Stunde Bundesratsinitiativen ankündige, die erst im Kabinett noch besprochen werden müssten, zeigt für Bode den inneren Zustand der hannoverschen Koalition. Althusmann habe nur Angst, dass Umweltminister Olaf Lies (SPD) ihm zuvorkomme.

In Vertretung für den an Corona erkrankten Umweltminister hatte Ministerpräsident Weil am Mittwoch erklärt, man brauche auch einen sozialen Ausgleich für die angestrebten Klimaschutzmaßnahmen. „Deswegen finde ich gut, wenn die EEG-Umlage jetzt bald abgeschafft wird, nicht erst Ende des Jahres, sondern so schnell wie möglich!“ Auch über die berechtigten Interessen der Pendler sollte sich der Staat nicht hinwegsetzen, sagte Weil und sprach sich für eine Erhöhung der Pendlerpauschale aus – aus Erträgen der Mineralölsteuer.

Von Michael B. Berger