Streit um Einschränkungen für Ungeimpfte: Niedersachsen widerspricht Kanzleramt

Gibt es angesichts rasant steigender Corona-Zahlen bald empfindliche Einschränkungen für Ungeimpfte? Die Bundesregierung hält bei zunehmenden Neuinfektionen vor allem strengere Kontaktbeschränkungen für notwendig – und erntete dafür heftigen Widerspruch aus Niedersachsen. Die Landesregierung setzt auf die geplante Impfkampagne, die Opposition lehnt Verbote ab.

„Die Zahl der Neuinfektionen steigt noch schneller als in den vorherigen Wellen. Das macht mir große Sorge“, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun der „Bild am Sonntag“. Der CDU-Politiker warnte davor, dass Ungeimpfte ihre Kontakte deshalb wieder reduzieren müssen. „Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist.“

„Führt eher zu Trotzreaktionen“: Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) in einer Landtagssitzung. Quelle: Moritz Frankenberg, dpa (Archiv)

Sozialministerin Behrens: Impfangebote statt Drohungen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) betonte dagegen am Sonntag, dass sich die Frage nach Einschränkungen für ungeimpfte Personen derzeit nicht stellte. „Wir wollen die Niedersächsinnen und Niedersachsen von den Vorteilen einer Impfung überzeugen“, sagte Behrens der HAZ. Dazu gehörten neben niedrigschschwelligen Impfangeboten auch mehr Informationen für die bisher noch unentschlossenen Bürger.

Niedersachsen will Anfang August eine Informationskampagne in mehreren Sprachen starten, um mehr Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. „Debatten über eine Impfpflicht können sich dabei eher als kontraproduktiv erweisen und zu Trotzreaktionen führen“, sagte Behrens.

„Jugendliche und junge Erwachsene müssen wir jetzt besser erreichen“: Niedersachsens CDU-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Quelle: David Hutzler, dpa (Archiv)

Althusmann: Jugendliche besser erreichen

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann erklärte, er halte die Überlegungen des Kanzleramts nicht für zielführend. Braun habe seinen Erachtens daran erinnern wollen, dass der Wettlauf gegen die Delta-Variante gerade bei den Jüngeren nur gewonnen werden könne, wenn sich alle jetzt möglichst schnell impfen ließen. „Jugendliche und junge Erwachsene müssen wir jetzt besser erreichen“, sagte der CDU-Politiker der HAZ. „Statt Drohung mit Konsequenzen braucht es eine noch schnellere Ausweitung mobiler Impfteams im ganzen Land, flexibel und schnell.“

Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg betonte, dass es erst einmal die Aufgabe der Politik sei, jetzt den Impfstoff an die Menschen zu bringen, etwa durch aufsuchende Impfteams und andere Angebote. „Wenn tatsächlich alle den Zugang zu den Impfungen erhalten haben, werden sich solche Fragen stellen“, sagte Hamburg. „Derzeit sind solche Debatten verfrüht und sorgen eher dafür, dass sich Menschen zurückgesetzt fühlen.“

Weil kritisierte Impfmüdigkeit

„Statt über weitere Einschränkungen von Bürger- und Freiheitsrechten zu spekulieren, sollten die Regierungen im Bund und den Ländern besser für eine vierte Welle vorsorgen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Dazu gehöre auch die Entwicklung eines Wertes, der das Risiko besser abbilde als die Inzidenz.

Kritisiert, dass die Impfkampagne gerade an Schwung verliert: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Quelle: Julian Stratenschulte, dpa (Archiv)

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte indes die Impfmüdigkeit in Teilen der Bevölkerung. „Ich verstehe nicht, dass gerade jetzt, in dem Moment, wo wir genug Impfstoff haben, die Bereitschaft in der Bevölkerung deutlich an Schwung verliert.“

Seit zweieinhalb Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntagmorgen lag sie zuletzt bei 13,8. Die Infektionszahlen stiegen derzeit jede Woche um 60 Prozent, sagte Braun. Sollte sich die Impfquote nicht enorm verbessern, könne es im September jeden Tag 100.000 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 850 geben.

