Als Beispiel für öffentliche Verschwendung hat der Steuerzahlerbund das Angebot des Bundes gerügt, für 46 Millionen Euro einen Neu- oder Nachbau des havarierten Museumsschiffes „Seute Deern“ zu finanzieren. Das Holzschiff, schon lange marode, war 2019 im Hafenbecken von Bremerhaven gesunken. „Hier wird das süße Gift der Seglerromantik auf Kosten des Steuerzahlers verabreicht“, sagte der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf, bei der Vorstellung des jüngsten Schwarzbuches. Anstatt eines Neubaus wäre es viel sinnvoller, die in Bremen-Vegesack liegende „ Deutschland“ als Museumsschiff zu nutzen.

Teure Kunststätte in der Heide

Der geplante Ersatz für die „Seute Deern“ ist nur eines von Beispielen für einen nach Sicht des Steuerzahlerbundes verschwenderischen Umgang mit Geld in Niedersachsen und Bremen. „Staatliche Fördertöpfe sind oft der Treibsatz für unverhältnismäßig hohe Ausgaben“, sagt Zentgraf. Ein weiteres Beispiel ist für ihn die für 11 Millionen Euro geplante Erweiterung der Kunststätte Bossard in Jesteburg im Landkreis Harburg. Hier hat der Bildhauer und Maler Johann Bossard gelebt. Die Kunststätte galt bis vor kurzem als Leuchtturmprojekt. Sie ist aber nicht wegen der Finanzierung umstritten, sondern auch weil antisemitische Schriften des Künstlers sowie in Hakenkreuz in einem Fußbodenmosaik bekannt wurden. „Wir haben die große Befürchtung, dass dieses Projekt an einem abgelegenen Ort zu einem ähnlichen Subventionsgrab wird wie das Speere-Museum in Schöningen bei Helmstedt“, meint der Chef des Steuerzahlerbundes.

Leer stehendes Bundesamt

Einen Fall von Verschwendung sieht der Steuerzahlerbund auch im Neubau des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Braunschweig – weil der 24-Millionen-Neubau seit acht Jahren leer stehe. Immer wieder sei die Inbetriebnahme verschoben worden, angeblich wegen baulicher Mängel sowie der Nachbesserung von Brand- und Blitzschutzmaßnahmen. Dabei fielen jedes Jahr Unterhaltskosten von 92.000 Euro an, insgesamt bereits 700.000 Euro. Selten sei Steuergeld so „hartnäckig verschwendet worden“, moniert Zentgraf.

Unglückliches Grundstücksgeschäft in Goslar

Gerügt wird auch die Stadt Goslar für einen „ganz schlechten Grundstücksdeal“ mit der Klosterkammer. So habe die Stadt ein mehr als 12.600 Quadratmeter großes Gelände an die Klosterkammer mit der Maßgabe verkauft, dabei für die Sanierung von Altlasten selbst aufzukommen. Doch der Plan der Stadt, für die Sanierung mit Fördermitteln des Landes auszukommen, sei nicht in Erfüllung gegangen, nachdem Asbest und andere Schadstoffe auf dem Gelände entdeckt wurden. Die Sanierung schnellte auf mehr als 4,1 Millionen Euro hoch. Der Steuerzahlerbund wirft der Stadt vor, Risiken bei der Vertragsgestaltung nicht berücksichtigt zu haben, obwohl Grundstücksgutachten ausdrücklich auf mögliche Kostensteigerungen hingewiesen hätten.

Erwähnung finden in dem Schwarzbuch auch zwei Projekte in der Region Hannover. So hält der Steuerzahlerbund den für 7 Millionen geplanten Neubau einer S-Bahn-Haltestelle in Springe für überflüssig, weil die neue Haltestelle Deisterpforte nur einen Kilometer entfernt vom Springer Bahnhof ist. Für Kritik sorgt auch die um vier Jahre verzögerte Inbetriebnahme der neuen Leitstelle der Feuerwehr Hannover am Weidendamm.

