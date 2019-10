Hannover

Behörden in Niedersachsen und Bremen haben nach Angaben des Steuerzahlerbundes in diesem Jahr rund 80 Millionen Euro an Steuern und Gebühren verschwendet. Die Vergeudung reicht von einem vermeintlich kleinen Betrag für ein Baugerüst bis hin zu Milliardenzahlungen für die Rettung der Landesbank Nord/LB....