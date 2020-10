Hannover

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) will die Schulen nach den Herbstferien wieder öffnen – allerdings mit verstärkten Schutzmaßnahmen. Mit einer Mischung aus Maskentragen, Lüften und leichteren Unterrichtsbefreiungen will er das Risiko einer Infektion im Unterricht minimieren.

So soll der Präsenzunterricht in Landkreisen, in denen der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird, nur mit Maske stattfinden. Dies sei eine Empfehlung, betonte Tonne, und keine flächendeckende Verpflichtung. Der Grundschulbereich werde aber von dieser Empfehlung ausgeklammert, weil das Maskentragen Grundschülerinnen und Schülern schwer zu vermitteln sei.

Von Stadt zu Stadt verschiedene Regelung?

„Davon müssen nicht alle Schulen innerhalb eines Landkreises gleichermaßen betroffen sein“, sagte Tonne, ein differenzierter Blick auf die Inzidenzen in einzelnen Kommunen sei möglich. Das Land wolle das Lernen im Präsenzunterricht auch bei steigender Infektionslage so lange wie möglich aufrecht erhalten, um den Bildungsauftrag zu erfüllen. „Schule als Lern- und Lebensort ist ein besonders schutzwürdiges Gut.“

Schülerinnen und Schüler, die Risikopatienten im Hausstand haben, sollen ab Montag leichter vom Unterricht befreit werden können – etwa durch Vorlage eines Attestes. Dies gelte bei einer Inzidenz von 35 am Wohnort. Bei kleinen Kindern soll das auch möglich sein, ohne dass der Inzidenzwert erreicht wird, sagte Tonne.

Voraussetzung für einen hygienischen Schulbetrieb sei auch das regelmäßige Lüften nach 20 Minuten Unterricht. Das sei der „entscheidende Baustein“. Tonne: „Faustregel 20-5-20. Das heißt, nach 20 Minuten die Fenster für drei Minuten lüften und dann weitermachen.“ Es sei nicht entscheidend, ob die Fenster drei oder fünf Minuten geöffnet blieben.

Durch eine Stoßlüftung kühle sich die Raumtemperatur nur um wenige Grade ab. „Der Jahreszeit angemessene Kleidung wird erforderlich sein“, sagte der Kultusminister, aber es werde keinen „Modus des Dauerfrierens“ geben.

Schließungen sollen vermieden werden

Am Montag startet für die mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler zwischen Harz und Nordsee nach zweiwöchigen Herbstferien wieder der Unterricht. Sie werden von mehr als 100.000 Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern betreut.

Tonne betonte, dass nach allen bisherigen Erfahrungen die Schulen keine Infektionstreiber seien, sondern Corona-Infektionen stets von außen in die Einrichtungen gekommen seien. „In einer Gesellschaft, in der sich das Virus verbreitet, gibt es eben keine Null-Risiko-Zonen“, sagte Tonne. Aber Schulen und Kitas seien unverzichtbare Lern- und Lebensorte. Deshalb wolle man Schließungen oder Teilschließungen möglichst vermeiden. Alle Maßnahmen sollen alle vierzehn Tage überprüft werden.

Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nachhause zu schicken und sie nur noch digital zu beschulen, würde zum derzeitigen Zeitpunkt einen „zu scharfen Einschnitt für Eltern und Kinder bedeuten“, meinte der Minister. Deshalb sehe man derzeit von diesem Szenario ab. Kommunen und Gesundheitsämter könnten aber bei entsprechenden Gefahrenlagen Schulschließungen anordnen.

Einen Umstieg auf das sogenannte Szenario B, bei dem Klassen teilweise ins Homeschooling geschickt werden, schloss der Minister nicht grundsätzlich aus. „Einschränkungen sollen aber erst an letzter Stelle im Bildungssystem ansetzen“, betonte Tonne. Das Szenario B bedeute große Einschnitte für Kinder, Familien und Lehrer. Die Vorgaben des Landes für die Leistungsbewertung im Distanzlernen sollen gleichwohl neu bewertet werden.

Minister: Weniger Testklausen, Schwerpunkte in Fächern

Erziehungswissenschaftler wie der Hannoveraner Manfred Bönsch hatten kritisiert, dass angesichts der umfangreichen Hygienedebatten pädagogische Erwägungen viel zu kurz kämen. Er nannte etwa die Frage, wie Lernrückstände aufzuholen seien. Tonne reagierte darauf: „Ich habe diese Kritik gelesen, aber sie verwundert mich“, sagte der Minister. Lernrückstände würden aufgearbeitet, „indem man den Schülerinnen und Schülern mehr Raum und Zeit gibt“, so Tonne ganz allgemein.

Man habe den Schulen Konzepte vorgegeben, wie sie pädagogisch auf die Einschränkungen durch Corona reagieren sollten. So sollten etwa weniger Testklausuren geschrieben werden. In einzelnen Fächern könne man sich auf die Schwerpunkte konzentrieren. „Es wird aber keine Not-Abiture oder Not-Abschlussprüfungen geben“, versicherte der Minister.

Von Michael B. Berger