Trotz der zweiten Welle von Corona-Infektionen hat in Niedersachsen für mehr als eine Million Schüler der Unterricht wieder begonnen. Überschattet wurde der Schulstart von der Frage, wie es angesichts steigender Infektionszahlen weitergehen soll. Dabei hat vor allem die Empfehlung der Landesregierung, dass Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht eine Maske tragen sollen, für Streit gesorgt. Es gab Beschwerden von Eltern und Schülern, aber auch Lehrkräfte klagten, Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz sei über Stunden nicht zumutbar.

Das Kultusministerium stellte klar, dass Schulleiter keine Maskenpflicht im Unterricht anordnen können. Das aber war vielerorts geschehen. Laut Kultusministerium fehlt dafür bislang die Rechtsgrundlage, die Schulleiter könnten aber eine dringende Empfehlung aussprechen. Dies sei auch sinnvoll, wenn man die Infektionsgefahr senken, gleichzeitig aber den Präsenzunterricht mit der ganzen Klasse in den Schulen sicherstellen wolle, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag. Es komme auf die Verantwortung und das vorsichtige Verhalten jedes einzelnen an, wenn ein Lockdown wie im Frühjahr verhindert werden solle, betonte auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Zum Unterrichtsstart nach den Ferien besuchten Tonne und Weil die Otfried-Preußler-Schule in Hannover. Die Grundschule wurde im September zum Hauptpreisträger beim Deutschen Schulpreis gekürt – insbesondere für ihr inklusives, innovatives Schulkonzept.

Gesundheitsamt kann Maskenpflicht im Unterricht anordnen

Eine Maskenpflicht im Unterricht kann entweder das Land in einer entsprechenden Corona-Verordnung verhängen, es könnten aber auch die örtlichen Gesundheitsämter in Regionen mit besonders vielen Corona-Fällen anordnen.

Zweit Tage eher in die Weihnachtsferien?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) prüft, die Schulen bereits zwei Tage vor Beginn der Weihnachtsferien zu schließen. Stattdessen sollen die Schüler zu Hause lernen. Damit soll das Risiko verringert werden, dass Kinder ältere Verwandte an Weihnachten mit dem Coronavirus anstecken. „Wenn das als präventive Quarantäne ausreicht, werden wir das umsetzen“, sagte Tonne (SPD) der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Vom Verband der Elternräte der Gymnasien kam dafür Lob. Kurz vor Weihnachten werde sowieso kein wichtiger Unterrichtsstoff mehr durchgenommen, sagte Vorsitzender Waliuollah Ali, durch das Homeschooling könne die Infektionsgefahr gesenkt werden und die Kinder könnten mit ihren Familien und Großeltern zusammen Weihnachten feiern.

Andere Elternvertreter reagierten mit Unverständnis: Wichtiger als an Weihnachten zu denken, sei es den Unterricht jetzt sicherzustellen, sagten sie. „Wir halten den Regelbetrieb bis Weihnachten gar nicht durch“, ist die Vorsitzende des Landeselternrates, Cindy-Patricia Heine, angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen überzeugt. Land und Bund müssten endlich ordentlich Geld in die Bildung investieren, es werde wohl ein zweistelliger Milliardenbetrag sein müssen. Statt Empfehlungen müsse es klare Vorgaben geben etwa zum Maskentragen. Ralf Popp, Elternvertreter im Schulausschuss der Stadt Hannover, fordert, dass Schulen in Hotspots sofort zum Unterricht im Wechselmodell mit halben Lerngruppen zurückkehren. Eltern plädieren schon seit Monaten, alle Klassenräume mit Luftfiltern und CO2-Ampeln auszustatten, alternative Lernräume zu suchen, und inhaltliche Konzepte für einen besseren Digitalunterricht zu entwickeln.

Nur Delmenhorst im Wechselmodell

Wie das Ministerium in Hannover mitteilte, startete der Unterricht nach den Herbstferien weitgehend ohne Einschränkungen. Lediglich in Delmenhorst kehrten die Schulen wegen der sehr hohen Zahl von Corona-Infektionen zum Wechselbetrieb zurück. Landesweit erhielten an drei Schulen einzelne Klassen wegen Infektionsfällen Unterricht zu Hause.

In einem Brief an alle niedersächsischen Schülerinnen und Schüler, der am Wochenende verteilt wurde, schrieb Minister Tonne, er habe die Lehrer gebeten, derzeit nicht zuviel Druck zu machen. „Ich habe von einigen von euch gehört, dass momentan besonders viele Klassenarbeiten und Tests in den Schulen geschrieben werden. Das sollte nicht so sein“, schrieb der Minister.

Auch wenn einzelne Klassen, Jahrgänge oder auch ganze Schulen wieder für eine bestimmte Zeit nicht mehr in der Schule seien, könnten Leistungen bewertet werden, betonte Tonne. Niedersachsen versuche, auf eine erneute komplette Schließung der Schulen zu verzichten. Die Vorgabe, dass bis zum 20. November Lehrer schon mal Noten für alle Fächer eintragen sollten, die dann auch auf dem Halbjahreszeugnis Ende Januar stehen könnten, zeugt aber davon, dass sich auch das Land auf Schulschließungen vorbereitet.

Von Saskia Döhner