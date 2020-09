Schüler und Quarantäne: Das müssen Familien beachten

Hannover

Das neue Schuljahr hat begonnen – und viele Kinder und Jugendliche müssen jetzt in Quarantäne zu Hause bleiben. In immer mehr Schulen in der Region Hannover gibt es Corona-Infektionen. Dies schafft für die betroffenen Familien eine völlig ungewohnte Situation. Was ist im Quarantäne-Fall zu beachten? Die HAZ hat mit dem niedersächsischen Gesundheitsministerium über die wichtigsten Fragen gesprochen.

Lesen Sie auch: Corona-Infektionen in sechs Schulen in der Region Hannover

Anzeige

Ein Schüler oder eine Schülerin wird nach Hause geschickt, weil es einen Corona-Fall in der Klasse gegeben hat. Muss sich jetzt die gesamte Familie in Quarantäne begeben?

Wenn eine Person engen Kontakt mit einem durch einen Test bestätigten Covid-19-Fall hatte (also eine sogenannte Kontaktperson der Kategorie 1 ist) und sich deswegen in Quarantäne begeben muss, dann gilt die Quarantäne nur für diese Person und nicht für die gesamte Familie.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Was können die übrigen Familienmitglieder tun, um nicht angesteckt zu werden?

Grundsätzlich greifen im Haushalt dieselben Maßnahmen wie sonst auch: Das heißt, dass die direkten Kontakte zwischen dem Haushaltsmitglied, das sich in Quarantäne befindet, und den übrigen Familienmitgliedern möglichst gering gehalten werden sollten. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass sich die Kontaktperson in einem anderen Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhält und dass Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden. Die Details teilt das örtlich zuständige Gesundheitsamt den betroffenen Personen mit.

Wie lange dauert die Quarantäne , und kann man sie abkürzen?

Wenn eine Quarantäne angeordnet wurde, weil eine Person engen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte (sogenannte Kontaktperson der Kategorie 1), dann beträgt die Dauer der Quarantäne grundsätzlich 14 Tage. Sie kann auch nicht durch negative Testergebnisse abgekürzt werden, da – anders als beispielsweise bei der Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Risikogebieten – nachweislich Kontakt zu einer infizierten Person bestand.

Ein Leser berichtete, seine Tochter sei am Dienstag von einer hannoverschen Schule nach Hause geschickt worden, weil es einen positiven Fall gegeben habe. Zwei Tage später hieß es, sie könne wieder in die Schule zurückkehren. Ist das möglich?

Die Umstände dieses konkreten Einzelfalles müssten bei dem zuständigen Fachbereich Gesundheit der Region Hannover angefragt werden. Hierzu kann landesseitig keine Auskunft gegeben werden. Grundsätzlich gilt aber, dass die 14-tägige Quarantäne nur für Personen mit engem Kontakt zu einem bestätigten Fall angeordnet wird. Sollte sich im Laufe der Kontaktermittlungen des zuständigen Gesundheitsamtes ergeben, dass der Kontakt doch nicht so eng war, es sich also nicht um eine Kontaktperson der Kategorie 1 handelt, so besteht auch kein Grund mehr, die Quarantäne aufrecht zu erhalten.

Was muss ein Schüler, eine Schülerin, der in Quarantäne geschickt wurde, zu Hause vermeiden? Was kann er noch tun, was nicht?

Siehe Antwort zur zweiten Frage. Direkte Kontakte möglichst vermeiden.

Von Michael B. Berger