Mit der Vereidigung der neuen Bundesregierung werden auch personell die Karten in der Bundespolitik neu gemischt. Traditionell spielt Niedersachsen hier immer eine gewichtige Rolle – mit dem Höhepunkt beim Regierungswechsel zu Rot-Grün 1998. Gerhard Schröder brachte als Kanzler seinerzeit viele Vertraute mit an den Rhein nach Bonn und zog mit ihnen später an die Spree nach Berlin. Der prominenteste war Frank-Walter Steinmeier, heute als Bundespräsident das Staatsoberhaupt.

Bei der Bildung der Ampel-Regierung geht es aus niedersächsischer Sicht nicht ganz so umstürzend zu. Was auch daran liegen mag, dass Landes-Innenminister Boris Pistorius (SPD) möglicherweise gern auf die große Bühne gewechselt wäre, die Quote für Männer aus Niedersachsen aber schon mit Arbeitsminister Hubertus Heil ausgeschöpft war. Dennoch rücken jetzt einige Abgeordnete aus der Region auf – während prominente christdemokratische Kollegen Büros räumen müssen.

Für andere eröffnen sich durch der Wechsel zur Ampelkoalition neue Chancen außerhalb der Regierung: Christian Dürr ist zum Fraktionschef der FDP gewählt worden. Und der bisherige SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil soll neuer Parteichef werden. Da passt es auch mit der Quote.

Hubertus Heil (SPD): Der Arbeitsminister bleibt im Amt

Hubertus Heil ist auch in der neuen Bundesregierung der einzige Minister aus Niedersachsen. Der Braunschweiger Bezirksvorsitzende übernimmt – wie schon in der Großen Koalition seit 2017 – wieder das wichtige Ressort für Arbeit und Soziales. Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nannte Heil, der den Wahlkreis Gifhorn/Peine vertritt, „ein Schlachtross, ein Niedersachsen-Ross“. Heil habe dafür gesorgt, dass die Grundrente eingeführt wurde und schlimme Arbeitsverhältnisse wie in der Fleischbranche oder bei Paketboten geändert wurden. Heils neue Aufgaben: Durchsetzung des höheren Mindestlohns von zwölf Euro und Sicherung stabiler Renten.

Der Politikwissenschaftler ist verheiratet und hat zwei Kinder. Heil kann auf eine lange Parteikarriere zurückblicken. 1988 trat er in die SPD ein, sei 1998 ist er direkt gewähltes Mitglied des Bundestages. Heil füllte viele Ämter bei den Sozialdemokraten in Niedersachsen aus, bevor er 2009 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion wurde, danach Generalsekretär. Seit 2018 ist er Bundesminister für Arbeit und Soziales, seit zwei Jahren auch stellvertretender Vorsitzender seiner Partei.

Lars Klingbeil (SPD): Auf dem Weg zum Parteichef

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat den Tag der Kanzlerwahl von Olaf Scholz als einen „total besonderen Tag“ bezeichnet. Dies sei für ihn auch emotional nach eineinhalb Jahren Wahlkampf. Der Niedersachse Klingbeil wird zwar nicht der neuen Bundesregierung angehören. Er kann sich wie Scholz aber den Wahlsieg auf die Fahnen schreiben. Sie schafften es, dass die SPD im Gegensatz zur Union als weitgehend geschlossen wahrgenommen wurde. Dafür soll er Mitte Dezember zum Bundesparteichef der SPD gewählt werden, neben der Co-Vorsitzenden Saskia Esken.

Der 43-jährige Klingbeil wurde in Soltau geboren und ist in Munster (beides Heidekreis) aufgewachsen. Seit 2009 vertritt er die Region im Bundestag. Bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 konnte er das Direktmandat gewinnen. Sein Vater war Berufssoldat, seine Mutter arbeitete als Einzelhandelskauffrau.

Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte in Hannover und mehreren Auslandsaufenthalten in den USA lebt er wieder in seiner Heimatstadt. Klingbeil hat zwei große Hobbys: Musik und Fußball. Der Gitarrist drückt Bayern München die Daumen.

Christian Dürr (FDP): Als FDP-Fraktionschef Nachfolger von Christian Lindner

Christian Dürr ist seit Dienstag neuer FDP-Fraktionschef im Bundestag. Der 44-jährige Diplom-Ökonom, der bisher Fraktionsvize war, folgt auf Christian Lindner. Er sei mit Leib und Seele Parlamentarier und dankbar für die „tolle Aufgabe“, die man ihm übertragen habe, sagte Dürr in einem ersten Interview nach der Wahl. Seinen Beitrag für ein erfolgreiches Arbeiten der Regierungskoalition sieht er vor allem in der Organisation guter Teamarbeit.

Der gebürtige Delmenhorster, der in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) wohnt, startete seine politische Karriere bei den Jungen Liberalen und kam 2003 als FDP-Abgeordneter in den Landtag. Er war von 2009 bis 2017 Fraktionschef. Der Werder-Bremen-Fan zeigte schon damals sein Talent als leidenschaftlicher Redner. Vor vier Jahren kam Dürr erstmals in den Bundestag, war dort in der Fraktionsspitze bisher für den Bereich Finanzen zuständig. Dürr, der Wirtschaftswissenschaften in Hannover studiert hat, leitet den Bezirksverband Oldenburg der FDP. Parteiintern wird er dem wirtschaftsliberalen Flügel zugeordnet. Dürr ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Katja Keul (Grüne): Als Staatsministerin im Auswärtigen Amt

Katja Keul ist die ranghöchste Niedersächsin mit Grünen-Parteibuch in der neuen Bundesregierung. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die 52-jährige Rechtsanwältin für Familienrecht für die Riege der Staatsminister im Auswärtigen Amt berufen. Damit erhält Keul die Funktionen einer Parlamentarischen Staatssekretärin, der Titel Staatsministerin wertet dieses Amt allerdings auf.

Die gebürtige Berlinerin Keul vertritt den Wahlkreis Nienburg II/Schaumburg. Die verheiratete Mutter von drei Kindern sitzt seit 2009 im Bundestag, bis 2017 war sie Parlamentarische Geschäftsführerin. Keul wird dem linken Parteiflügel zugeordnet. Aus Protest gegen den Kosovo-Krieg, den die Grünen als Regierungspartei 1999 unterstützt hatten, war sie zwischenzeitlich aus der Partei ausgetreten. Erst 2006 kehrte Keul zurück. Im Bundestag profilierte sie sich vor allem in Fragen von Abrüstung und Rüstungskontrolle, gehörte zuletzt dem Verteidigungsausschuss an. Als Parteichef Robert Habeck im Mai die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine anregte, rief sie ihn scharf zur Ordnung.

Siemtje Möller (SPD): Künftig Staatssekretärin im Verteidigungsministerium

Siemtje Möller war auch als neue Verteidigungsministerin gehandelt worden. Dafür hat es zwar nicht gereicht, aber immerhin zur Parlamentarischen Staatssekretärin in diesem Ressort. „Es ist eine große Ehre, dass die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mich in ihr Team geholt hat. Aus meiner Arbeit und den vielen Gesprächen mit der Truppe in den vergangenen vier Jahren kenne ich die großen Herausforderungen“, schreibt Möller.

Die 38-jährige Ostfriesin vertritt sei 2017 als direkt gewählte Abgeordnete für die SPD den Wahlkreis Friesland/Wilhelmshaven/Wittmund im Bundestag. Möller, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Varel (Landkreis Friesland) wohnt, hat in Göttingen Französisch, Spanisch und Politik für das Lehramt studiert. Seit 2014 ist die Gymnasiallehrerin Mitglied im SPD-Landesvorstand Niedersachsen.

Johann Saathoff (SPD): Staatssekretär im Bundesinnenministerium

Der ostfriesischen SPD-Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff wird einer von drei Parlamentarischen Staatssekretären im Bundesinnenministerium. Saathoff, der Diplom-Verwaltungswirtschaft studiert und einen Beamtenlaufbahn eingeschlagen hatte, bevor er 2003 erster hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Krummhörn wurde, freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich danke meiner Partei, Olaf Scholz und der Ministerin Nancy Faeser für das Vertrauen.“ Saathoff will sich in seinem neuen Amt für die demokratischen Grundwerte und eine offene und tolerante Gesellschaft sowie für die Themen Digitalisierung, Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und Sport einsetzen.

Der gebürtige Emder ist verheiratet und hat fünf Kinder. Saathoffs Parteikarriere begann 2013 mit der Wahl zum Vorsitzenden des SPD Unterbezirks Aurich. Im gleichen Jahr wurde im Wahlkreis Aurich-Emden direkt in den Bundestag gewählt. Auch in den Jahren 2017 und 2021 setzte sich Saathoff in dem traditionell von der SPD dominierten Wahlkreis durch.

Neue Posten in der zweiten Reihe Auch in der zweiten Reihe der Bundespolitik könnten Niedersachsen künftig in Berlin eine größere Rolle spielen. Die Spitzenkandidatin der niedersächsischen Grünen für die Bundestagswahl, Filiz Polat, ist in den Kreis der Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion aufgerückt. Julia Verlinden (Grüne) wird Vize-Fraktionschefin mit den Arbeitsbereichen Umwelt- und Energiepolitik. Bei der FDP wäre der Abgeordnete Gero Hocker als landwirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion zu nennen. Der niedersächsische FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle wurde zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. In der SPD-Fraktion ist Kerstin Tack Sprecherin für Arbeit und Soziales, Dennis Rohde ist haushaltspolitischer Sprecher und Kirsten Lühmann Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Hendrik Hoppenstedt (CDU): Ehemals Staatsminister, weiter Abgeordneter

Er war in den vergangenen knapp vier Jahren neben Hubertus Heil vermutlich der wichtigste Niedersachsen in der Bundesregierung. Als Staatsminister im Bundeskanzleramt hatte Hendrik Hoppenstedt immer einen direkten Draht zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Gegensatz zur Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) blieb der gebürtige Großburgwedler mit wenigen Ausnahmen aber bundespolitisch eher im Hintergrund.

Der studierte und promovierte Jurist war von 2005 bis 2013 Bürgermeister der Stadt Burgwedel.Seit 2013 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages, verlor 2021 aber das Direktmandat im Wahlkreis Hannover-Land I. Hoppenstedt zog auf Listenplatz 1 der CDU in Niedersachsen wieder in den Bundestag ein. Von 2016 bis 2018 war der zweifache Vater stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, 2018 wechselte er als Staatsminister ins Kanzleramt. Hoppenstedt ist Vorsitzender der CDU in der Region Hannover und Mitglied des Landesvorstandes.

Enak Ferlemann (CDU): In der alten Regierung einer der einflussreichsten Niedersachsen

Enak Ferlemann war einer der einflussreichsten Niedersachsen in der Großen Koalition. Nach der Wahlniederlage der CDU scheidet der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus der Bundesregierung aus. „Politik, insbesondere Verkehrspolitik, ist eine langfristige Angelegenheit, da kann man nicht nur für die nächsten zwei Jahre planen“, sagte Ferlemann über seine Arbeit.

Seit 2002 ist der zweifache Vater, der den Wahlkreis Cuxhaven/Stade II vertritt, Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2009 kümmerte er sich als Staatssekretär vor allem um die Verkehrspolitik. Besonders der Bau der A26 und der A20 lagen und liegen ihm am Herzen, wie er betont. 2018 war Ferlemann zudem zum Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr ernannt worden. Der 58-jährige CDU-Politiker ist gelernter Bankkaufmann und hat Rechts-, Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Seit 22 Jahren ist er Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Elbe-Weser.

