Bauern fahren mit rund 50 Traktoren am Landtag vor

Hannover

Erneut haben Landwirte in Niedersachsen massiv gegen die Agrarpolitik protestiert. Diesmal vor allem gegen die geplanten Milliardenhilfe des Bundes, die sie als falsches Signal im Düngestreit sehen. Wie schon bei vergangenen Aktionen reagierte die Bewegung „Land schafft Verbindung“ sehr schnell. Am Donnerstagmorgen waren die Pläne des Bundes bekannt geworden, am Mittag parkten bereits rund 50 Traktoren rund um das Parlament. Die Polizei musste die Straße vor dem Portal sperren.

Minister suchen Gespräch

Die Landwirte suchten außerhalb des Landtags das Gespräch mit den Politikern, die größtenteils gerade aus der Mittagspause auf dem Rückweg waren. Diese ließen sich aber nicht lange bitten. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) war die erste, die sich den Bauern stellte. Später mischte sich dann Umweltminister Olaf Lies ( SPD) unter die Demonstranten. Von Landwirt Arne Klages aus der Wedemark bekam er zu hören, dass die Bauern vom Beschluss in Berlin kalt erwischt worden waren. Gestern sei die Welt noch in Ordnung gewesen.

Dass es den Landwirten nicht um zusätzliche Subventionen, sondern um Änderungen bei der Düngeverordnung geht, machte auch Henriette Struß aus Barsinghausen den Politikern deutlich. Der FDP-Abgeordnete Herrmann Grupe kritisierte lautstark die Landesregierung und forderte SPD und CDU auf, in Berlin mal „auf den Tisch zu hauen“. Woraufhin sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) mit der Bemerkung einmischte, dass zu FDP-Regierungszeiten auch nicht alles gut gelaufen sei in der Landwirtschaft. Nach gut einer Stunde zogen die Bauern wieder ab. Die Proteste verliefen friedlich.

Von Marco Seng