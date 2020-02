Polizei ist sicher: Wir bewachen den richtigen Mafiaboss

Hannover

Die Polizei hat indirekt Spekulationen zurückgewiesen, dass es sich bei dem in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in Behandlungen befindlichen Igor K. nicht um einen mutmaßlichen Mafiaboss handeln könnte. Nach HAZ-Informationen sind sich die beteiligten Sicherheitsbehörden „zu 100 Prozent sicher“, dass die mit Schussverletzungen in die Klinik eingelieferte Person das Clanmitglied Igor K. aus Montenegro ist. Offiziell will sich die zuständige Polizeidirektion Hannover nicht dazu äußern.

Anwalt spricht von Verwechselung

Der Rechtsanwalt des Patienten, der bereits seit 7. Februar in der MHH behandelt und seitdem von einem Großaufgebot der Polizei bewacht wird, hatte am Montag von einer Verwechselung gesprochen. Sein Mandant Igor K. sei nicht vorbestraft und habe nichts mit der Mafia in Montenegro zu tun, sagte der Anwalt. Danach soll das Clanmitglied gleichen Namens auch wesentlich älter sein.

In der Medizinischen Hochschule Hannover wird offenbar ein hochrangiger Mafiaboss aus Montenegro behandelt. Die Polizei ist deshalb mit einem Großaufgebot an der Klinik im Einsatz. Die Beamten überprüfen jeden, der auf das Gelände will.

Unterdessen hat Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) schwere Vorwürfe gegen die Klinikleitung erhoben. Bei der MHH handele es sich um einen hundertprozentigen Landesbetrieb. „Da kann nicht jeder Arzt machen, was er will“, sagte Thümler der HAZ. Er sei erst mehrere Tage nach der Aufnahme von Igor K. über die Behandlung informiert worden. Thümler forderte, den Patienten so schnell wie möglich nach Montenegro zurück zu bringen. Das Ministerium hat nach eigenen Angaben einen umfassende Fragenkatalog zu den Vorgängen an die MHH geschickt. Sollte es sich wirklich um einen Mafiaboss handeln, wäre das eine „klassische Fehlleistung“ der MHH, die nicht ohne Folgen bleiben könne, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann ( CDU).

Sondersitzung im Landtag

Im Landtag wurde auf Antrag der rot-schwarzen Regierungskoalition für kommenden Montag eine gemeinsame Sondersitzung von Innen- und Wissenschaftsausschuss anberaumt. Neben Thümler soll Innenminister Boris Pistorius ( SPD) Auskunft über den Fall Igor K. geben. Auch der MHH-Vizechef Andreas Tecklenburg und der Leiter der Unfallchirurgie, Christian Krettek, werden im Ausschuss erwartet.

Von Marco Seng