Die Bluttat von Hanau mit insgesamt elf Toten löst auch bei Politikern und Verbänden in Niedersachsen große Sorgen aus. Regierungschef Stephan Weil (SPD) sieht ein Muster in der Häufung der Taten. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) fordert ein Schutzkonzept für Einrichtungen und Menschen, die bedroht werden.

„Die Abstände werden immer kürzer“ – Regierungschef Weil entsetzt über Anschlag in Hanau

