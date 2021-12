Pistorius warnt vor Radikalisierung von Corona-Leugnern in Niedersachsen

Hannover

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung von Corona-Leugnern und Impfgegnern auch in Niedersachsen. Hintergrund ist das Auftreten einer Gruppierung, die sich Freie Niedersachsen nennt. „Welche Gefahr von denen ausgeht, wird sich noch zeigen“, sagte Pistorius am Mittwoch vor Journalisten im Landtag. Es stehe aber außer Frage, dass darunter auch Rechtsextreme und Reichsbürger seien.

Freie Niedersachsen: Darunter sind Rechtsextreme und Reichsbürger

Laut Pistorius steht die Gruppierung genau wie die Freien Sachsen für eine Ablehnung des Staates und sei bereit, sich zu radikalisieren. „Der harte Kern dieser Truppen, die da unterwegs sind, das sind eben nicht nur Corona-Leugner, Impfskeptiker und Ängstliche“, sagte der Innenminister. Das seien Leute, die staatliche Autorität ablehnten. „Deswegen nehmen wir das sehr ernst.“ Auch die AfD spiele eine zentrale Rolle bei den Protesten, weil sie die Polarisierung brauche, um sich zu profilieren.

Pistorius hält Anschläge durch solche Gruppierungen für möglich, auch wenn es dafür bisher keine Anhaltspunkte gebe. Oft sei es nur ein kleiner Schritt vom radikalen Gedankengut bis zu einem Anschlag. „Deswegen ist das durchaus zu befürchten.“

Pistorius: Telegram trägt zur Radikalisierung bei

Der Innenminister forderte Apple und Google in diesem Zusammenhang auf, den Messengerdienst Telegram nicht weiter zu vertreiben. Telegram halte sich nicht an staatliche Regeln und trage erheblich zur Radikalisierung der Corona-Leugner bei. „Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen“, sagte Pistorius.

Dem Minister zufolge sind die Demonstrationen gegen die Corona-Regeln in Niedersachsen bisher relativ ruhig abgelaufen. Am vergangenen Wochenende hätten landesweit rund 4500 Menschen an den Demos teilgenommen. Mit Blick auf das kommende Wochenende und die Feiertage gebe es bislang keine Anzeichen für ein besonderes Demo-Aufkommen, das könne sich aber noch sehr kurzfristig innerhalb weniger Tage entwickeln.

Gewerkschaft warnt: Entwicklung bereitet Sorge

Auch die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gibt sich beunruhigt wegen Protestaktionen von Gegnern der Impfkampagne und der Corona-Regeln. Bezirksleiter Thorsten Gröger und VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo warnten: „Impfgegner, Coronaleugner und Maskenverweigerer radikalisieren sich zunehmend.“ Dies sei „eine Entwicklung, die nicht nur Sorge bereitet, sondern klare Kante von den Demokratinnen und Demokraten im Land benötigt“.

Ein Anlass der gemeinsamen Stellungnahme vom Mittwoch war ein Offener Brief, der der Gewerkschaft am vorigen Wochenende geschickt und in dem ihr vorgeworfen wurde, sich an einer gesellschaftlichen Spaltung zu beteiligen. Unter anderem heißt es, die IG Metall wende sich nicht gegen die Einschränkung von Freiheits- und Persönlichkeitsrechten. Sie dulde gar Diskriminierung und Mobbing derer, die sich beispielsweise aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen wollen.

IG Metall wehrt sich gegen Offenen Brief

Laut Gröger zeigt sich, „dass der Ton rauer wird und die Grenzen des Sagbaren weiter verschoben werden. (...) Mit aller Entschiedenheit müssen Staat und Justiz hier einer Szene entgegenwirken, deren Duktus sich täglich radikalisiert.“ In dem Brief wird etwa unter Anspielung auf die Geschichte von Volkswagen in der NS-Zeit bemängelt, dass durch erzwungene Kontrollen des Impfstatus im Betrieb nun öffentlich sichtbar werde, wer zu welcher Gruppe gehöre.

„Das ist eine Entwicklung, die wir nicht nur mit Sorge beobachten dürfen, sondern der wir als Gemeinschaft entgegentreten müssen“, meinte Gröger. Aus Sicht Cavallos kommt bereits der Versuch, in diesem Zusammenhang die verpflichtende Durchsetzung von Corona-Regeln an den Werkstoren mit systematischer Diskriminierung in Verbindung zu bringen, einer „Relativierung der Nazi-Verbrechen“ gleich.

Von Marco Seng