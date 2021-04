Hannover

Die gründliche Reform bei der Ausbildung von Pflegekräften macht sich bezahlt. Zu diesem Schluss kommt die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG). Nach ihren Angaben haben sich trotz der widrigen Corona-Umstände im vergangenen Jahr 5775 junge Menschen in Niedersachsen für den Pflegeberuf entschieden. Die Zahl sei im Vergleich zu 2019 leicht rückläufig (6075), aber doch höher als in den Jahren 2016 bis 2018, erklärte die NKG am Freitag.

Vor fünf Jahren absolvierten nur 5319 Menschen in Niedersachsen die Ausbildung. „Dass trotz erschwerter Rahmenbedingungen jetzt die Ausbildungszahlen so hoch sind, ist ein großer Erfolg und ein positives Signal für den Pflegeberuf – gerade in der aktuellen Zeit“, sagte der NKG-Vorsitzende Hans-Heinrich Aldag.

Allein in den Kliniken fehlen 1400 Kräfte

Pflegekräfte werden in vielen Bereichen dringend gebraucht. Allein in niedersächsischen Kliniken würden nach jüngsten Erhebungen 1400 Kräfte fehlen, sagt NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke. Auch weil die Pflegeausbildung ab 2020 völlig neu organisiert und die bisher getrennten Ausbildungen von Alten-, Kranken- und Kinderpflegekräften zusammengeführt worden sind, sei 2019 ein Jahr mit Sondereffekten gewesen. „Da haben sich viele noch in den als sicher empfundenen Hafen der alten Ausbildung begeben“, erläutert Engelke.

So sieht es auch Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD), die am Freitag eine erste Bilanz der Ausbildungsreform zog. „Wir tragen mit der Ausbildungsreform dazu bei, dass der Beruf verlässlicher und breiter aufgestellt wird“, sagte Behrens. Ausdrücklich bedauerte die Ministerin wie auch der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände, Niedersachsens Diakoniechef Hans-Joachim Lenke, dass die Verhandlungen für einen Tarifvertrag Soziales auf Bundesebene gescheitert sind. „So ein Tarifvertrag hätte geholfen, vieles besser zu machen. Da haben sich auch kirchliche Vertreter nicht mit Ruhm bekleckert“, meinte Lenke mit Blick auf den im Februar gescheiterten bundesweiten Tarifvertrag, dem die Caritas nicht zugestimmt hatte.

Wichtig für die gesamte Gesellschaft

Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer der Ausbildungsallianz für die Pflege aber, dass der Start der neuen Ausbildung erst einmal gelungen ist – trotz Corona und des Fehlens eines gesamten Abiturjahrganges wegen der Umstellung auf das Abitur nach neun Jahren. „Allerdings gibt es noch Potenziale in der Fläche. Nicht jeder Träger war begeistert von der neuen generalistischen Ausbildung“, berichtet Martina Kristof vom Verband der Privatschulen. Für viele Krankenhäuser habe die neue Ausbildung sicherlich einen Kulturbruch bedeutet, meinte Hans-Heinrich Aldag von der Krankenhausgesellschaft.

Alle Teilnehmer der Ausbildungsallianz unterstrichen, wie wichtig der Pflegeberuf für die gesamte Gesellschaft sei. „Die Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind keine Opfer, sondern leisten einen sehr wertvollen Beitrag“, sagte Hubert Meyer vom Landkreistag Niedersachsen. „Ein Hauptproblem ist, die Menschen in diesem Beruf zu halten. Da wäre ein Tarifvertrag Soziales wichtig gewesen.“ Nach Angaben von Ulrich Kruthaup vom Bundesverband Sozialer Dienste, verlässt jede oder jeder Vierte nach der Ausbildung den eingeschlagenen Berufsweg: „Das darf eigentlich nicht passieren.“

Von Michael B. Berger