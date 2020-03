Pflegekammer: Mehmecke tritt bei Vorstandsneuwahlen definitiv nicht an

Hannover

Die umstrittene Präsidentin der Pflegekammer, Sandra Mehmecke, tritt bei der bevorstehenden Neuaufstellung der Pflegekammer definitv nicht mehr an. Dies bekräftigte am Donnerstag eine Sprecherin der Kammer auf Anfrage der HAZ. Die Kammer schafft damit Klarheit über Gerüchte, die in der Pflegeszene wabern.

Am Sonnabend, den 7. März, will sich die Kammer neu positionieren und in nichtöffentlicher Sitzung in Hannover einen neuen Vorstand wählen. Eine vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe am selben Tag in Hannover geplante Großdemonstration für die Pflege und ihre Interessenvertretung auf dem Opernplatz wurde indessen abgesagt – wegen der Coronagefahr.

Vertrauensabstimmung verloren

Die vorgezogene Neuwahl des Vorstandes der erst 2018 errichteten Pflegekammer ist nötig geworden, weil Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke vor gut zwei Wochen das Misstrauen ausgesprochen worden war. Sie hatte selbst die Vertrauensfrage gestellt, die in der Satzung eigentlich nicht vorgesehen ist, und die Abstimmung mit vierzehn gegen dreizehn Stimmen knapp verloren.

Zuvor hatten bereits drei von sieben Vorstandsmitglieder ihren ehrenamtlichen Posten aufgegeben. Zudem war nach wenigen Wochen Interimsgeschäftsführer Georg Gabriel hinausgeworfen worden, nachdem er zuvor für einen Aufstand gegen die umstrittene Kammerpräsidentin Mehmecke geworben hatte.

Eisiges Klima im Sozialministerium

Die internen Querelen haben dazu geführt, dass die Kammer in der Landespolitik kaum noch Rückhalt hat. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder erklärte, ihre Geduld sei am Ende. Für CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer hat sich mit den jüngsten Querelen die Pflegekammer „erledigt“.

Mit ihrer Geduld am Ende: SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Johanne Modder. Quelle: Lucas Bäuml/dpa

Wie eisig das Verhältnis zwischen Kammer und dem Aufsicht führenden Sozialministerium mittlerweile ist, zeigt auch ein interner Briefwechsel, den die Kammer auf ihrer Internetseite veröffentlichte – ein ungewöhnlicher Vorgang. Das Ministerium hatte angeordnet, die eigentlich für den 17. März vorgesehene Mitgliederversammlung vorzuziehen. Kammerpräsidentin Mehmecke bezeichnete diesen Bescheid als „rechtswidrig“ und auch unnötig, da die Kammer ohnehin ihre Mitgliederversammlung vorziehen wollte. Das Ministerium greife in die Rechte der unabhängigen Kammer ein.

Zukunft der Kammer ist fraglich

Ob die Kammer überhaupt noch eine Zukunft hat, ist inzwischen fraglich. Zwar hatten SPD und CDU noch Ende 2019 einen 6-Millionen-Euro-Zuschuss beschlossen, um die Mitgliedschaft in der Kammer beitragsfrei zu stellen. Doch die Rettungsaktion führte nicht zur Befriedung der Lage. Deshalb raten intern jetzt auch viele Sozialdemokraten dazu, die Kammer möglichst schnell abzuwickeln, was allerdings auch Millionenkosten nach sich ziehen würde.

Ab Mitte März soll es im Zuge der Evaluation der Kammer zu einer Onlinebefragung der Mitglieder kommen, ob diese überhaupt eine Pflegekammer wollen. „Das Votum der Mitglieder ist dann für uns bindend“, hat Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) wiederholt erklärt. Ein Ergebnis dieser Befragung wird für Ende April erwartet.

Von Michael B. Berger