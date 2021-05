Hannover

Die Corona-Pandemie kommt Niedersachsen teuer zu stehen. Das Land hat zur Bewältigung der Krise bisher 2,1 Milliarden Euro ausgegeben – vor allem für den Gesundheitsschutz und die Wirtschaftshilfen. Doch die tatsächlichen Kosten liegen deutlich höher. Das Finanzministerium rechnet in Folge der Pandemie alleine für 2021 mit Steuerausfällen von mehr als zwei Milliarden Euro. Die Zahlen der Mai-Steuerschätzung werden in dieser Woche bekannt gegeben.

Hilbers: „Nur ein Teil der Kosten“

„Was wir bisher in Zusammenhang mit der Corona-Krise ausgezahlt haben, ist nur ein Teil der Kosten.“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) der HAZ. Alleine in dem eigens dafür eingerichteten Sondervermögen seien weitere 3,8 Milliarden Euro für Maßnahmen verplant, um die negativen Folgen abzufangen. „Das bedeutet große Anstrengungen. Klar ist, dass alles auch wieder zurückgezahlt werden muss“, sagte Hilbers. Die Finanzämter hätten Unternehmen bisher 1,1 Milliarden Euro an Steuervorauszahlungen gestundet.

Die größte Herausforderung sieht der Finanzminister allerdings in den massiven Steuerausfällen: 2 Milliarden Euro weniger in einem Jahr bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Ausgaben. Es sei wichtig, auf Wachstum zu setzen. Aber es werde einige Zeit kosten, die fiskalischen Folgen wieder auszugleichen. Hilbers: „Diese Krise wird für uns alle – Staat, Unternehmen und Gesellschaft – etwas weniger Wohlstand bedeuten.“

Kommune bekommen 1,1 Milliarden

Rund 1,1 Milliarden Euro hat die rot-schwarze Landesregierung demnach zur Unterstützung der unter der Krise leidenden Kommunen ausgegeben. Das ist laut Finanzministerium der höchste Einzelposten. Ein weiterer großer Ausgabenblock betrifft die Unterstützung der Unternehmen. Das Wirtschaftsministerium hat demnach bis jetzt 415 Millionen Euro an Finanzhilfen ausgezahlt. Hinzu kommen Kredite der Niedersachsen Bank (103 Millionen Euro) und eine Kapitalspritze für die Deutsche Messe AG in Hannover von 10 Millionen Euro.

Das Sozialministerium beziffert die Ausgaben für den Gesundheitsschutz auf bisher 333 Millionen Euro. Rund 135 Millionen Euro wurden demnach etwa für die Beschaffung von Schutzausrüstungen ausgegeben, 77,2 Millionen Euro für die Krankenhäuser und 43,7 Millionen Euro für den Corona-Bonus für die Beschäftigten in der Altenpflege.

Zuschuss für Uni-Kliniken

Das bisher nicht benötigte Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände in Hannover schlägt mit 16 Millionen Euro zu Buche. Etwas geringer sind die Kosten für den Aufbau und den Betrieb der 52 Impfzentren in Niedersachsen: 12,6 Millionen Euro.

Das Land hat laut Finanzministerium auch die Universitätskliniken mit größeren Beträgen unterstützt: Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Universitäts Medizin Göttingen (UMG) erhielten demnach 24,4 Millionen Euro für die Beschaffung von Schutzausstattungen und medizinischen Gerätschaften sowie 35,7 Millionen Euro, um Erlösausfällen im stationären Bereich zu kompensieren.

Stornokosten für Klassenfahrten

In der Gesamtsumme finden sich auch die Stornokosten für Klassenfahrten von 10,9 Millionen Euro und 7,2 Millionen Euro für Schutzausstattungen der Schulen wieder, die das Land den Schulträgern erstattet hat.

Von Marco Seng