Niedersachsen will bis Ostern Hotels und Gastronomie teilweise wieder öffnen, wenn die Infektionszahlen es zulassen. Die Pläne sehen auch Lockerungen in anderen Bereichen unterhalb einer Inzidenz von 50 vor. Die Landesregierung steht bei ihren Entscheidungen unter Zeitdruck.

Nordseeurlauber genießen die Frühlingssonne in einem Strandkorb am Strand von Bensersiel. Nach den Plänen der Landesregierung könnte das auch an Ostern möglich sein. Quelle: Ingo Wagner/dpa (Archiv)