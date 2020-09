Hannover

Voraussichtlich am 7. November in Hildesheim wollen Niedersachsens Grüne ihren Parteitag abhalten, die Landesdelegiertenkonferenz. Diesmal verspricht sie spannend zu werden, denn bei der anstehenden Wahl des Landesvorstandes zeichnet sich eine Kampfkandidatur ab. Der Wahlkampfmanager des hannoverschen Oberbürgermeisters Belit Onay, Mathis Weselmann, hat seine Kandidatur angekündigt. Doch Amtsinhaber Hans-Joachim Janßen will nach zwei Jahren keineswegs abtreten.

Über Facebook den Hut in den Ring geworfen

Über Facebook kündigte Weselmann, der seit 2017 den Stadtverband der Grünen in Hannover managt und aus Göttingen kommt, seine Kandidatur an. Der 35-Jährige gilt als „Kopf und Herz“ des erfolgreichen Wahlkampfes in Hannover, wo der Grüne Belit Onay im vergangenen Jahr die einstige SPD-Hochburg Hannover „knackte“ und Oberbürgermeister wurde. Kämpferisch fordert der 35-Jährige Diplomtheologe einen Politikwechsel in Niedersachsen und bietet sich selbst als flügelübergreifender Kandidat an – mit „klaren Zielen und ausgestreckter Hand“ (an die Gegner). Die Grünen müssten der auch in Niedersachsen herrschenden Großen Koalition „auf Augenhöhe“ entgegentreten und gleichzeitig offen für den Dialog mit Kritikern sein. „Es gibt eine Generation junger Grüner, die mit den ideologischen Auseinandersetzungen und den verhärteten Fronten der Vergangenheit nicht viel anfangen können“, schreibt Weselmann – wohl auch an die Adresse der eigenen Partei.

Die wird seit zwei Jahren von zwei Vertretern den Linken weitgehend geräuschlos geführt, die gern weitermachen wollen. So will sich Landesvorsitzende Anne Kura (36), die keine Gegenkandidatin hat, gar nicht offiziell zum noch inoffiziellen Bewerber äußern, während Hans-Joachim Janßen (59) eher sparsam den anstehenden Wettkampf kommentiert. „Es ist für eine Partei nie verkehrt, wenn sie eine Auswahl hat“, sagt Janßen. Er trete auf jeden Fall wieder an, sagt der Parteivorsitzende, der zwischen 2003 und 2008 sowie zwischen 2013 und 2017 für die Grünen im Landtag saß. Vor allem mit dem angestrebten Volksbegehren zur Artenvielfalt habe er sich profiliert, ist in der Partei zu hören, während man von Weselmann „mehr frischen Wind“ erwartet.

Keine Wechselstimmung oder ein bisschen Habeck?

Ob der alte Vorstand mit Janßen und Kura sich im Amt halten kann? Nicht wenige, die sich überhaupt äußern, bejahen dies. Der Vorstand habe konfliktfrei gearbeitet, es gebe bei den Grünen auch wegen Corona keine Wechselstimmung. Andere monieren, dass eine Partei, die sich auf den Weg zur Volkspartei machen wolle, flügelübergreifend wirken müsse. „Ein bisschen Habeck tut auch Niedersachsen gut.“ Aber ein Spaziergang werde die Bewerbung Weselmanns, der auch als „Linksliberaler“ eingestuft wird, keineswegs.

Die neue Fraktionschefin der Grünen im Landtag, Julia Willie Hamburg, übt sich mit Blick auf die beiden Männer schon mal in Diplomatie: „Beide in der Partei zu haben, ist in jedem Fall ein Gewinn.“

Von Michael B. Berger