Niedersachsen will den Geschosswohnungsbau voranbringen. Deshalb hat das Land jetzt einige Hürden der Bauordnung gesenkt. So können in bestimmten Fällen etwa Anforderungen an die Barrierefreiheit befristet ausgesetzt werden. Auch das Aufstocken von Gebäuden und der Ausbau von Dachgeschossen soll erleichtert werden.