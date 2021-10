Herr Hilbers, Sie sind Verhandlungsführer der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. Ihnen geht der Ruf voraus, zu knauserig zu sein. Wir haben im September eine Inflationsrate von 4,1 Prozent. Warum gönnen Sie den Landesbeschäftigten nicht die geforderten 5 Prozent mehr im Monat?

Dass der öffentliche Dienst Kaufkraftverluste ausgeglichen haben möchte, ist verständlich. Er soll auch eine Wertschätzung erfahren. Zugleich müssen wir als Länder darauf achten, ausgeglichene Haushalte zu haben, um unsere finanzielle Handlungsfähigkeit zu behalten. In der derzeit hohen Inflationsrate finden sich auch besondere Effekte wie beispielsweise die niedrigere Umsatzsteuer, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Epidemie gesenkt und später wieder angehoben wurde. Wenn man diese Sondersituation herausnimmt und die Preissteigerung mit dem Herbst 2019 vergleicht, kommt man auf ein Plus von 1,9 Prozent. Man wird sehen, wie sich die Inflation weiter entwickelt.

Ein Kaufmann als Finanzminister Reinhold Hilbers ist seit November 2017 niedersächsischer Finanzminister. Der 57-jährige Christdemokrat stammt aus Lingen an der Ems und ist Verhandlungsführer für die Tarifgemeinschaft der Länder. Hilbers ist Betriebswirt, hat auch eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann absolviert. Die Verhandlungen treten am Montag in die zweite Runde und sollen Ende November abgeschlossen sein.

Derzeit schießen die Gaspreise in die Höhe, die Benzinpreise, die Lebensmittelpreise. Die Lage sieht so aus, dass wir eine ziemliche Inflation bekommen ...

Diese Beispiele zeigen, dass eine vernünftige Geldpolitik nötig ist und auch die Fiskalpolitik muss so ausgerichtet sein, dass sich daraus keine inflationsfördernden Wirkungen ergeben. Teilweise kurzfristige Preisschwankungen wie auch der der CO2-Preis können nicht über die Lohnpolitik ausgeglichen werden. Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr, monatlich mindestens 150 Euro. Und im Gesundheitsbereich fordert sie ein Plus von 300 Euro monatlich mehr. Das würde bedeuten, dass eine Krankenschwester 12,8 Prozent mehr monatlich bekäme. Das ist weit über dem, was die Inflation abbildet.

„Hessen kann keine Blaupause sein“

Die Gewerkschaften zeigen derzeit auf das Land Hessen, das nicht zum Tarifbereich der Länder gehört. Dort wurde gerade ein Tarifabschluss erzielt, der mit vier Prozent in zwei Schritten für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine Art Blaupause darstellt. Warum orientieren Sie sich nicht an Hessen?

Die Hessen sind nicht in der Tarifgemeinschaft der Länder; wir verhandeln für uns selbst. Die Forderung hier ist eine andere, nämlich fünf Prozent für zwölf Monate, wir werden sehen, was sich da noch bewegt. In Hessen wurde ein Abschluss für 28 Monate erzielt. Aber Hessen ist nicht das finanzschwächste Land und rangiert bereits seit Jahren über unseren Tarifabschlüssen. Ich verhandele für die 15 übrigen Bundesländer, bei denen es auch viele gibt, die nicht so üppig ausgestattet sind wie Hessen. Und die muss ich zusammenhalten. Deshalb kann Hessen keine Blaupause sein.

Ein Argument, das die Gewerkschaften immer wieder anführen, ist der Nachwuchsmangel und die Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen Dienstes.

Die sehe ich nicht gefährdet. Das Einkommensniveau ist durchaus konkurrenzfähig. In der Vergangenheit hat es Tarifsteigerungen gegeben, in der letzten Runde sogar fast acht Prozent. Für viele Mangelbereiche wie den Sozialbereich oder das Gesundheitswesen hat es spezielle Regelungen gegeben. Wir werden sicherlich Möglichkeiten für bestimmte Bereiche ausloten, die sicherstellen, dass der öffentliche Dienst konkurrenzfähig bleibt. Aber bei alldem muss man sich klarmachen, dass die Personalkosten 50 Prozent der Länderhaushalte ausmachen und wir nach Corona nur noch sehr geringe Spielräume haben. Wir haben ein dauerhaft abgesenktes Einnahmeniveau verglichen mit der Vor-Corona-Krisenzeit. Darüber können wir nicht einfach hinwegsehen und in die Neuverschuldung gehen. Der Kurs muss lauten: Haushaltskonsolidierung und Wachstum, indem wir die Lücke zwischen Kosten und Einnahmen schließen. Dabei muss der Kostenanstieg so begrenzt werden, dass er unterhalb des Einnahmeanstiegs liegt. Das gelingt nur, wenn wir auch die Personalkosten daran beteiligen.

Von Michael B. Berger